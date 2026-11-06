Phường Yên Nghĩa trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 109 đảng viên

Đợt này, toàn Đảng bộ phường có 109 đảng viên vinh dự được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 2 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 5 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng (trong đó có 1 trường hợp truy tặng); 4 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 86 đồng chí nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 9 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Nghĩa Nguyễn Nguyên Quân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NT

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Nghĩa Nguyễn Nguyên Quân nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và lòng trung thành của người đảng viên đối với lý tưởng cách mạng, với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Mỗi tấm Huy hiệu không chỉ ghi dấu số năm tuổi Đảng mà còn là sự kết tinh của cả một chặng đường thử thách, cống hiến; thể hiện bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp bền bỉ của người đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phạm Văn Chiến trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên trong đợt 7-11-2026. Ảnh: NT

Đồng chí Nguyễn Nguyên Quân khẳng định, dù ở những cương vị công tác và hoàn cảnh khác nhau, các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đều có điểm chung là luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, giữ gìn phẩm chất người cộng sản, gương mẫu trong cuộc sống, tận tụy trong công việc, đóng góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển của đất nước, Thủ đô và quê hương Yên Nghĩa.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, Bí thư Đảng ủy phường cho biết, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường đã nỗ lực đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế - xã hội từng bước phát triển; công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo; đầu tư hạ tầng khung được triển khai quyết liệt. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được triển khai đồng bộ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Nghĩa Nguyễn Nguyên Quân trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: NT

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Nguyên Quân mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, kinh nghiệm và tinh thần tiên phong, gương mẫu; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Đảng bộ phường sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2025-2030.