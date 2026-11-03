Phường Yên Nghĩa: Phát huy vai trò Mặt trận trong đối thoại, giải quyết kiến nghị của nhân dân

Kiến nghị thiết thực từ cơ sở

Những vấn đề người dân quan tâm đôi khi bắt nguồn từ những bất cập rất gần gũi trong đời sống hằng ngày. Một công trình công cộng chưa được khai thác, đoạn vỉa hè hư hỏng hay những lo ngại về chất lượng bữa ăn học đường nếu không được quan tâm, xử lý kịp thời đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sự an tâm của cộng đồng.

Các kiến nghị của đại diện các tổ dân phố đều thiết thực và truyền tải được ý kiến của người dân đến người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Yên Nghĩa. Ảnh: Thu Hằng.

Tại phường Yên Nghĩa, thông qua hoạt động của Ban Công tác Mặt trận các tổ dân phố, những phản ánh từ thực tiễn đã được tập hợp, chuyển tải đến cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân phường Yên Nghĩa năm 2026. Các kiến nghị không chỉ phản ánh những bất cập cụ thể mà còn đặt ra yêu cầu về trách nhiệm quản lý, sự phối hợp giữa các đơn vị và hiệu quả giải quyết công việc ở cơ sở.

Trưởng Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Đồng Hoàng Nguyễn Văn Nhiên cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính, trên địa bàn còn hai nhà văn hóa không được sử dụng, có dấu hiệu xuống cấp. Trong khi đó, nhu cầu về không gian sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, tập luyện thể dục - thể thao của người cao tuổi và trẻ em vẫn hiện hữu. Từ thực tế này, tổ dân phố đề nghị chính quyền rà soát, nghiên cứu phương án chuyển đổi công năng, cải tạo các công trình để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

Kiến nghị trên không đơn thuần là đề xuất xử lý một công trình bỏ trống, mà còn đặt ra vấn đề sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa sau sắp xếp đơn vị hành chính. Khi nhu cầu sinh hoạt cộng đồng vẫn còn, việc rà soát hiện trạng, đánh giá khả năng khai thác và có phương án sử dụng phù hợp sẽ góp phần hạn chế lãng phí tài sản công, đồng thời bổ sung không gian phục vụ đời sống dân cư.

Cũng xuất phát từ nhu cầu sinh hoạt thường ngày, ông Lưu Vĩnh Lâm, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Trung Hưng phản ánh tình trạng vỉa hè xung quanh Công viên Cây Đàn bị lún sụt, đá lát nứt vỡ tại nhiều vị trí, gây khó khăn cho người dân đi bộ, tập thể dục. Đại diện Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố đề nghị kiểm tra hiện trạng, xác định đơn vị chịu trách nhiệm bảo trì và sớm có biện pháp sửa chữa.

Ông Lưu Vĩnh Lâm, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Trung Hưng gửi kiến nghị đến lãnh đạo phường Yên Nghĩa. Ảnh: Thu Hằng.

Nếu việc khai thác nhà văn hóa liên quan đến hiệu quả sử dụng tài sản công thì tình trạng vỉa hè xuống cấp lại trực tiếp đặt ra yêu cầu về trách nhiệm quản lý, duy tu hạ tầng đô thị. Những hư hỏng tưởng chừng nhỏ nhưng nếu kéo dài có thể ảnh hưởng đến an toàn của người sử dụng, làm giảm chất lượng không gian công cộng. Vì vậy, điều người dân mong muốn không chỉ là khắc phục trước mắt mà còn là xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm, tránh tình trạng công trình tiếp tục xuống cấp mà chưa được xử lý dứt điểm.

Ở lĩnh vực giáo dục, ông Lê Trọng Điển, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Do Lộ đề cập sự việc đơn vị cung ứng thực phẩm cho trường học chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng.

Bên cạnh ghi nhận sự vào cuộc của chính quyền, ý kiến đề nghị làm rõ các giải pháp giám sát thường xuyên, bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn học đường. Đây là vấn đề nhận được sự quan tâm của nhiều gia đình bởi chất lượng bữa ăn không chỉ liên quan đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của phụ huynh đối với nhà trường và công tác quản lý của địa phương...

Dù xuất phát từ những lĩnh vực khác nhau, các kiến nghị đều cho thấy một yêu cầu chung: Tiếng nói của người dân cần được tiếp nhận đầy đủ, phản ánh đúng bản chất vấn đề và chuyển đến đúng cơ quan có trách nhiệm. Đây cũng chính là khâu quan trọng để phát huy vai trò của Mặt trận trong thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Nâng cao vai trò Mặt trận trong công tác giám sát

Để tiếng nói của người dân không dừng lại ở những phản ánh riêng lẻ, vai trò của Mặt trận Tổ quốc phường Yên Nghĩa được thể hiện trước hết từ công tác nắm bắt tình hình, tập hợp và tổng hợp ý kiến ngay tại địa bàn dân cư.

Thông qua Ban Công tác Mặt trận các tổ dân phố, những vấn đề nảy sinh trong đời sống được nhận diện, trao đổi và phản ánh kịp thời. Đây là kênh thông tin quan trọng giúp Mặt trận nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời giúp cấp ủy, chính quyền có thêm cơ sở thực tiễn khi xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Yên Nghĩa Lương Huệ Minh. Ảnh Thu Hằng.

Đề cập về vai trò của Mặt trận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Yên Nghĩa Lương Huệ Minh cho biết, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tổng hợp ý kiến của nhân dân là nhiệm vụ thường xuyên của Mặt trận. Thông qua đối thoại, những vấn đề từ cơ sở có thêm cơ hội được trao đổi trực tiếp, làm rõ trách nhiệm và xác định hướng giải quyết. Qua đó, Mặt trận Tổ quốc phường đã thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền, góp phần tăng cường sự đồng thuận và phối hợp trong quá trình giải quyết các vấn đề tại địa phương.

Tuy nhiên, vai trò của Mặt trận không chỉ dừng ở việc tập hợp, chuyển tải kiến nghị, theo Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Yên Nghĩa, vai trò Mặt trận còn thể hiện ở hoạt động giám sát, theo dõi quá trình giải quyết.

Thông qua nắm bắt tình hình tại cơ sở, Mặt trận Tổ quốc phường kịp thời phản ánh những bất cập phát sinh, ghi nhận kết quả xử lý và tiếp tục kiến nghị đối với những vấn đề chưa được giải quyết thấu đáo, góp phần nâng cao trách nhiệm của cơ quan chức năng.

Điều người dân quan tâm sau đối thoại không chỉ là ý kiến được ghi nhận mà còn là kết quả giải quyết trên thực tế. Vì vậy, cần xác định rõ cơ quan phụ trách, thời hạn xử lý và thông tin kết quả đến người dân. Mặt trận Tổ quốc phường tiếp tục phát huy vai trò giám sát, bảo đảm các kiến nghị chính đáng được xem xét, giải quyết đến nơi đến chốn.

Hiệu quả đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân phường Yên Nghĩa năm 2026 không nằm ở số lượng ý kiến được nêu ra, mà ở những chuyển biến cụ thể sau đối thoại.

Khi Mặt trận Tổ quốc làm tốt vai trò tập hợp, phản ánh và giám sát; chính quyền cầu thị, chủ động giải quyết; người dân được thông tin đầy đủ về kết quả, đối thoại sẽ thực sự trở thành cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, góp phần tháo gỡ những vấn đề dân sinh, củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong cộng đồng.