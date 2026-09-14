Phường Yên Nghĩa hưởng ứng Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Yên Nghĩa Lương Huệ Minh nhấn mạnh, trong bối cảnh thị trường hàng hóa ngày càng đa dạng, người tiêu dùng có nhiều lựa chọn, việc vận động nhân dân ưu tiên sử dụng hàng Việt cần được thực hiện theo hướng thiết thực, không chỉ dừng ở tuyên truyền mà phải tạo chuyển biến trong nhận thức và hành vi tiêu dùng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Yên Nghĩa phát biểu.

Theo bà Lương Huệ Minh, ưu tiên hàng Việt trước hết phải gắn với các tiêu chí về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, an toàn, giá cả phù hợp và uy tín sản phẩm. Ở chiều ngược lại, để người dân tin tưởng lựa chọn hàng Việt, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh cần coi chất lượng sản phẩm, trách nhiệm với người tiêu dùng và uy tín thương hiệu là nền tảng phát triển.

Từ đó, Cuộc vận động cần tạo mối quan hệ đồng hành giữa Nhà nước, Mặt trận, doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng. Với quy mô dân cư lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh, thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển, Yên Nghĩa có nhiều điều kiện để triển khai Cuộc vận động gắn với nhu cầu tiêu dùng hằng ngày của người dân.

MTTQ phường Yên Nghĩa xác định tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên và tổ dân phố hưởng ứng Cuộc vận động. Nội dung tuyên truyền sẽ được đưa đến từng khu dân cư, hộ gia đình, qua đó giúp người dân hiểu rằng ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam có chất lượng cũng là góp phần hỗ trợ sản xuất trong nước, tạo việc làm, phát triển doanh nghiệp và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các đại biểu bên sản phẩm nông sản, đặc sản của thành phố Hà Nội và phường Yên Nghĩa.

Cùng với đó, MTTQ phường chú trọng giới thiệu những sản phẩm Việt có chất lượng, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện tốt quy định và có trách nhiệm với người tiêu dùng. Các kênh thông tin của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được kết hợp với nền tảng số nhằm tăng khả năng kết nối sản phẩm với người tiêu dùng.

Phiên livestream giới thiệu, quảng bá sản phẩm ngay sau hội nghị.

Để Cuộc vận động đi vào đời sống, UBND phường và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tiếp tục phối hợp theo hướng MTTQ làm nòng cốt tuyên truyền, vận động; UBND phường hỗ trợ về cơ chế, điều kiện và công tác quản lý nhà nước; các tổ chức chính trị - xã hội, tổ dân phố cùng tham gia tuyên truyền, vận động.

Phường cũng quan tâm tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh có sản phẩm phù hợp được giới thiệu, quảng bá, kết nối với người tiêu dùng; đồng thời hướng dẫn thực hiện đúng quy định về chất lượng hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ, an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Phiên livestream giới thiệu, quảng bá sản phẩm ngay sau hội nghị.

Ngay sau hội nghị, phường Yên Nghĩa tổ chức phiên livestream “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, giới thiệu các sản phẩm nông sản, đặc sản nổi tiếng của Hà Nội và địa phương như ô mai gia truyền Bách Hương Xuân, trà lạnh, cao ống atiso LifeGift, muối hầm Quỳnh An...

Hoạt động góp phần đưa Cuộc vận động đến gần hơn với người dân, đồng thời mở thêm kênh quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm Việt trên nền tảng số.