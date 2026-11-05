Phường Yên Nghĩa (Hà Nội): Xem xét xử lý 58 cơ sở vi phạm

Theo kết luận số 114-KL/TU ngày 26/8/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc tập trung xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng và không đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố cho thấy tình hình vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, PCCC tại một số địa bàn, loại hình cơ sở còn diễn biến phức tạp, nhiều trường hợp đã bị xử lý, đình chỉ nhưng vẫn tiếp tục hoạt động dẫn đến cháy, nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản; đáng chú ý, một số trường hợp có dấu hiệu buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm, thậm chí "bao che", "bảo kê", tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự.

Trước tình hình phức tạp đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện nghiêm nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, nhấn mạnh vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy nếu để xảy ra vi phạm mới hoặc không xử lý kịp thời các vi phạm đã được cảnh báo.

Trụ sở làm việc HĐND - UBND phường Yên Nghĩa. Ảnh: Đào Vinh

Thực hiện theo Kết luận số 114-KL/TU ngày 26/8/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy; tính đến thời điểm ngày 01/11/2026, qua rà soát, Ủy ban nhân dân phường Yên Nghĩa thông tin có 58 cơ sở thuộc diện xem xét, xử lý.

Hiện nay, UBND phường Yên Nghĩa đã lập biên bản làm việc và kiểm tra hiện trạng; ban hành Thông báo dừng hoạt động kinh doanh và yêu cầu tự giác khắc phục, tháo dỡ đối với các công trình, nhà xưởng, kho bãi vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng và không đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy; Đồng thời áp dụng tuyên truyền, vận động, ký cam kết và gửi tới các đơn vị/công ty quản lý điện và nước trên địa bàn cùng phối hợp xử lý.

UBND phường sẽ tiếp tục triển khai áp dụng các biện pháp xử lý theo đúng chỉ đạo của thành phố và cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.