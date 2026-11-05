Phường Yên Nghĩa: Đối thoại, gỡ vướng mắc trong cung cấp dịch vụ thiết yếu

Nước sạch, thuế và những vấn đề người dân quan tâm

Trong quá trình đô thị hóa, cùng với sự gia tăng dân số và hoạt động kinh doanh, nhu cầu sử dụng các dịch vụ thiết yếu trên địa bàn phường Yên Nghĩa ngày càng lớn. Bảo đảm cung cấp nước sạch ổn định, giải quyết kịp thời các sự cố và hướng dẫn người dân thực hiện nghĩa vụ thuế là những nội dung cần được quan tâm.

Nhiều ý kiến tại hội nghị đối thoại. Ảnh: NT

Tại hội nghị đối thoại, bên cạnh các kiến nghị về hạ tầng, đất đai và môi trường, những vấn đề liên quan đến hoạt động cung cấp nước sạch và thực hiện nghĩa vụ thuế cũng được đặt ra. Việc có sự tham gia của đại diện Công ty Nước sạch Hà Đông và cơ quan thuế tạo điều kiện để người dân trực tiếp trao đổi với các đơn vị liên quan, thay vì phải qua nhiều khâu trung gian.

Đối với dịch vụ nước sạch, người dân có nhu cầu được bảo đảm chất lượng cung cấp, duy trì nguồn nước ổn định và được giải đáp kịp thời khi phát sinh sự cố trong quá trình sử dụng. Đây là dịch vụ thiết yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của từng hộ gia đình. Vì vậy, trách nhiệm của đơn vị cung cấp không chỉ dừng ở việc duy trì hệ thống mà còn phải nâng cao chất lượng tiếp nhận, xử lý phản ánh của khách hàng.

Với lĩnh vực thuế, sự phát triển của các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn đặt ra yêu cầu tăng cường hướng dẫn chính sách, thủ tục và phương thức thực hiện nghĩa vụ tài chính. Nhiều hộ kinh doanh cần được tiếp cận thông tin rõ ràng, dễ hiểu, nhất là trong bối cảnh các yêu cầu về quản lý, kê khai và chuyển đổi số ngày càng được đẩy mạnh.

Bí thư Đảng ủy phường Yên Nghĩa Nguyễn Nguyên Quân phát biểu tại hội nghị đối thoại. Ảnh: NT

Theo báo cáo của UBND phường, trong 10 tháng năm 2026, địa phương đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 959 hộ, đồng thời hỗ trợ một hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp nhỏ và vừa. Kết quả này cho thấy quy mô hoạt động kinh doanh trên địa bàn tiếp tục được mở rộng, kéo theo nhu cầu được hỗ trợ, hướng dẫn về thủ tục hành chính và chính sách thuế.

Bởi vậy, việc tổ chức đối thoại với sự tham gia của các đơn vị chuyên môn có ý nghĩa thiết thực, giúp người dân phản ánh trực tiếp những khó khăn; đồng thời giúp cơ quan quản lý nắm bắt những bất cập trong quá trình thực thi chính sách.

Tăng cường phối hợp, nâng cao trách nhiệm phục vụ người dân

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND phường Yên Nghĩa cùng đại diện các đơn vị liên quan đã tham gia trao đổi, tiếp nhận những vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách. Trong đó, sự phối hợp giữa chính quyền phường với Công ty Nước sạch Hà Đông và cơ quan thuế có vai trò quan trọng trong việc xử lý những kiến nghị liên quan đến dịch vụ và thủ tục hành chính.

Đối với lĩnh vực nước sạch, việc giải quyết phản ánh cần gắn với trách nhiệm của đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống cấp nước. Những vấn đề phát sinh cần được kiểm tra, xác định nguyên nhân, có biện pháp khắc phục và thông tin kết quả cho khách hàng. Chính quyền phường có trách nhiệm làm đầu mối phối hợp, tiếp nhận những kiến nghị thuộc phạm vi quản lý địa bàn, đồng thời chuyển đến đơn vị cung cấp dịch vụ để xử lý.

Trong lĩnh vực thuế, việc tuyên truyền, hướng dẫn cần được thực hiện thường xuyên, giúp hộ kinh doanh nắm rõ quy định, chủ động thực hiện nghĩa vụ tài chính. Cơ quan thuế cần tăng cường hỗ trợ, giải đáp những nội dung người dân còn chưa rõ, hạn chế phát sinh sai sót do thiếu thông tin hoặc chưa nắm đầy đủ quy trình thực hiện.

Chủ tịch UBND phường Yên Nghĩa Lê Xuân Hoàn trả lời các ý kiến của cử tri và nhân dân tại hội nghị đối thoại. Ảnh: NT

Về phía UBND phường, ông Lê Xuân Hoàn, Chủ tịch UBND phường, cùng các bộ phận chuyên môn có trách nhiệm tiếp nhận, phân loại và phối hợp giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền. Ông Phạm Anh Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế, là đầu mối chuyên môn đối với những vấn đề liên quan đến kinh tế, hạ tầng và phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ trên địa bàn.

Thực tế, trong 10 tháng năm 2026, phường đã tiếp nhận 18.461 hồ sơ thủ tục hành chính, giải quyết trước và đúng hạn 18.179 hồ sơ, đạt 98,47%. Trên ứng dụng iHanoi, địa phương tiếp nhận 530 phản ánh, kiến nghị, đã xử lý 523 ý kiến, còn 5 ý kiến đang xử lý và 2 ý kiến chờ xử lý.

Những kết quả này cho thấy nỗ lực của chính quyền phường trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Tuy nhiên, bên cạnh các chỉ tiêu về tỷ lệ giải quyết hồ sơ, điều người dân quan tâm hơn cả vẫn là chất lượng xử lý thực tế, khả năng tiếp cận cơ quan chức năng và trách nhiệm phản hồi khi có vướng mắc.

Tại hội nghị, việc tăng cường phối hợp giữa UBND phường với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp trên địa bàn cũng được đặt ra như một giải pháp nhằm nắm bắt sớm những vấn đề có nguy cơ gây bức xúc trong nhân dân.

Đối thoại không chỉ là dịp để chính quyền thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ mà còn là kênh để người dân giám sát hoạt động của cơ quan công quyền và các đơn vị cung cấp dịch vụ. Do đó, sau mỗi hội nghị, cần có sự theo dõi, đôn đốc và thông tin kết quả giải quyết từng nhóm kiến nghị. Đây là cơ sở để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân.