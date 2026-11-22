Phường Yên Hòa quyết tâm đưa trật tự đô thị vào nền nếp
Ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị và an toàn thực phẩm - đây là 5 điểm nghẽn lớn mà thành phố Hà Nội đang tập trung chỉ đạo giải quyết, với yêu cầu phân công rõ trách nhiệm, tăng cường vai trò của chính quyền cơ sở. Bởi đây đều là những vấn đề hiện hữu trong đời sống đô thị, tác động trực tiếp đến chất lượng sống của người dân và diện mạo Thủ đô.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phuong-yen-hoa-quyet-tam-dua-trat-tu-do-thi-vao-nen-nep-246261122215551698.htm