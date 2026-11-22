UBND thành phố Hà Nội đang chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch, giải quyết việc giao đất dịch vụ cho người dân trên địa bàn. Tại xã Quang Minh, qua 9 đợt bốc thăm đã có hơn 200 hộ được giao đất dịch vụ cùng với đó là nhiều khu đất dịch vụ đang được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để giao cho các hộ dân trong thời gian tới.