Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khẳng định vai trò nòng cốt của Mặt trận trong tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo phường Yên Hòa tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. Ảnh: PV

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Hòa Nguyễn Quốc Khánh ghi nhận, biểu dương những đóng góp của hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Theo đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, năm 2026, phường Yên Hòa triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến ngày 8-11-2026 đạt hơn 24.000 tỷ đồng, bằng 130% kế hoạch thành phố giao. Đặc biệt, phường đã hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm về giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Hòa Nguyễn Quốc Khánh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV

Đóng góp vào kết quả đó, Mặt trận Tổ quốc phường đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Trong năm, Mặt trận phường kiện toàn 40 Ban Công tác Mặt trận tại khu dân cư, trực tiếp làm việc với các ban để nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Các cuộc vận động, phong trào thi đua tập trung vào những vấn đề gần gũi với đời sống, như xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội và phát huy tinh thần tự quản trong cộng đồng.

Công tác vận động, chăm lo người nghèo tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, chương trình “Xuân đoàn kết - Tết sẻ chia” đã trao hơn 1.298 suất quà, tổng kinh phí là 1 tỷ 621 triệu đồng, góp phần hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo phường Yên Hoà trao khen thưởng tặng các tập thể có thành tích trong công tác vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Ảnh: PV

22 tập thể được biểu dương, khen thưởng vì có thành tích trong các hoạt động an sinh xã hội năm 2026 phường Yên Hòa. Ảnh: PV

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Hòa Nguyễn Quốc Khánh đề nghị Mặt trận Tổ quốc phường tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về khu dân cư; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, mô hình “Dân vận khéo”; tăng cường giám sát, phản biện xã hội, phát huy dân chủ ở cơ sở và quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, phường Yên Hòa đã trao khen thưởng 2 mô hình có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”; biểu dương 22 tập thể có thành tích trong vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và 10 gia đình tiêu biểu. Ban tổ chức cũng trao quà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Yên Hòa Trần Cẩm Anh và Trưởng ban Xây dựng Đảng Cao Trung Hiếu trao quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PV

Lễ kỷ niệm là dịp ghi nhận những kết quả, đóng góp của hệ thống Mặt trận và các tầng lớp nhân dân phường Yên Hòa, đồng thời tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại.