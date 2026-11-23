Phường Yên Hoà: Không để ô tô bủa vây cổng trường
Tình trạng ô tô dừng, đỗ tùy tiện quanh khu vực trường học không chỉ gây ùn tắc giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho học sinh. Không chỉ là câu chuyện thiếu chỗ đỗ xe, vấn đề còn nằm ở ý thức chấp hành quy định và việc duy trì trật tự sau mỗi đợt kiểm tra, xử lý. Tại phường Yên Hòa, chính quyền địa phương đang tăng cường các biện pháp nhằm lập lại trật tự, không để ô tô tiếp tục bủa vây cổng trường.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phuong-yen-hoa-khong-de-o-to-bua-vay-cong-truong-246261123175434.htm