Các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 đã cụ thể hóa giao ước thi đua bằng những chỉ tiêu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, nhất là ở những việc khó, khâu còn yếu, là căn cứ để đánh giá thi đua và biểu dương cán bộ, chiến sĩ.