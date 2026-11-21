Phường Yên Hòa giữ vỉa hè thông thoáng, ngăn vi phạm tái diễn
Sau phản ánh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội về tình trạng tiểu thương lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán tại phường Yên Hòa, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Cùng với công tác xử phạt, việc tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường cũng được tăng cường nhằm nâng cao ý thức chấp hành của các hộ kinh doanh và người dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phuong-yen-hoa-giu-via-he-thong-thoang-ngan-vi-pham-tai-dien-246261121203822986.htm