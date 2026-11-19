Tp.HCM vừa khởi công Khu nhà ở xã hội Bà Điểm với quy mô gần 192 ha, cung cấp khoảng 45.000 căn để bán và cho thuê, đáp ứng nhu cầu an cư của gần 68.000 người. Dự án nằm tại cửa ngõ Tây Bắc thành phố, được kỳ vọng góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho công nhân, người lao động và mở rộng không gian phát triển đô thị.