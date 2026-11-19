Phường Yên Hòa: Giải bài toán ô nhiễm mương nội đô
Trước thực trạng ô nhiễm kéo dài tại nhiều tuyến mương nội thành Hà Nội, ngầm hóa đang được xem là phương án tối ưu để cải thiện môi trường và mở rộng hạ tầng đô thị. Tuy nhiên, việc cống hóa toàn bộ liệu có phải là bài toán duy nhất? Và đâu mới là cách xử lý phù hợp với hệ thống kênh mương để vừa đáp ứng nhu cầu phát triển, vừa bảo đảm môi trường sống bền vững tạo không gian sống xanh cho cộng đồng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phuong-yen-hoa-giai-bai-toan-o-nhiem-muong-noi-do-246261119111608352.htm