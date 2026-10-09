Phường Yên Hòa gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Yên Hòa Trịnh Thị Dung cho biết, sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Yên Hòa đã từng bước ổn định tổ chức, tập trung nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Địa phương cũng đồng thời triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đô thị, cải cách hành chính và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Trong tiến trình đó, sự đồng hành, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp luôn được xác định là nguồn lực vô cùng quan trọng đối với sự phát triển chung của địa phương.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vân Nhi

Cũng theo đồng chí Trịnh Thị Dung, trên địa bàn phường Yên Hòa có trên 7.700 doanh nghiệp và 6.100 hộ kinh doanh hoạt động sôi nổi ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Điểm sáng nổi bật trong bức tranh kinh tế là tính đến 9 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đã đạt 21.133,787 tỷ đồng, tương bằng 121,42% dự toán được thành phố giao.

“Đằng sau những con số ấn tượng đó là sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động và thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ với Nhà nước của các thế hệ doanh nhân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh”, đồng chí Trịnh Thị Dung nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Yên Hòa Trần Việt Hà phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Vân Nhi

Phát biểu chỉ đạo và trao đổi tại hội nghị, đồng chí Trần Việt Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Yên Hòa cho biết, thấm nhuần sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, trong thời gian tới, chính quyền phường sẽ luôn tôn trọng, lắng nghe và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.

“Phường Yên Hòa cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính để không xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, chậm trễ gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, phường sẽ duy trì thường xuyên các kênh đối thoại để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp chuyển đổi số và tăng cường kết nối hợp tác kinh doanh”, đồng chí Trần Việt Hà nhấn mạnh.

Lãnh đạo phường Yên Hòa vinh danh các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn. Ảnh: Vân Nhi

Về phía cộng đồng doanh nghiệp, đồng chí Trần Việt Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Yên Hòa mong muốn các doanh nhân tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, không ngừng nâng cao năng lực quản trị, xây dựng uy tín và thương hiệu vững mạnh. Bên cạnh đó, các đơn vị cần chấp hành tốt pháp luật, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người lao động, chú trọng công tác an toàn, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường. Đồng thời, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng phường trong các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng đô thị văn minh và chăm lo đời sống nhân dân.