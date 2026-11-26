Đổi mới phương thức giới thiệu, quảng bá di tích

Từ những mái đình gắn bó với đời sống cộng đồng qua nhiều thế hệ, câu chuyện về lịch sử, văn hóa vùng đất Yên Hòa đang được tiếp nối bằng phương thức hiện đại. Từ tháng 8-2026 đến nay, phường Yên Hòa đã tổ chức 7 phiên livestream giới thiệu các di tích, di sản trên địa bàn. Mỗi chương trình lựa chọn một địa chỉ văn hóa, tập trung giới thiệu những giá trị lịch sử, kiến trúc, tín ngưỡng và câu chuyện gắn với di tích.

Trong tháng 8-2026, một trong những địa chỉ được phường Yên Hòa lựa chọn giới thiệu qua livestream là đình Hạ Yên Quyết (đình Cót), di tích tiêu biểu trên vùng đất Hạ Yên Quyết, giàu truyền thống lịch sử, khoa bảng của Thăng Long xưa. Đình được xây dựng năm Minh Mệnh thứ 12 (1832), thờ 5 vị Thành hoàng, trong đó có Cao Sơn Đại vương. Nơi đây còn lưu giữ nhiều di vật có giá trị như kiệu rước, long ngai, câu đối, cuốn thư sơn son thếp vàng có niên đại từ thế kỷ XVIII-XIX.

Di tích đình Hạ Yên Quyết được giới thiệu trong phiên livestream tháng 8-2026, góp phần đưa những giá trị lịch sử, văn hóa đến gần hơn với công chúng.

Tiếp nối hoạt động giới thiệu các di tích trên địa bàn, phiên livestream gần đây nhất với chủ đề “Đình Trung Kính Hạ - Dấu ấn xưa giữa lòng phố thị” đưa người xem đến với một di tích cấp thành phố giàu giá trị lịch sử, văn hóa. Thông qua chương trình, người xem có dịp tìm hiểu về lịch sử hình thành, kiến trúc nghệ thuật, không gian văn hóa, tín ngưỡng cùng hệ thống hiện vật, di vật đang được lưu giữ tại đình. Nội dung giao lưu cũng đề cập đến công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích trong đời sống hiện đại; đồng thời giới thiệu hoạt động lễ hội, tín ngưỡng và cách thức tham quan di tích trên không gian số.

Việc giới thiệu di tích qua livestream giúp thông tin được truyền tải bằng hình ảnh trực quan, tạo thêm một kênh tiếp cận cho người dân, nhất là những người chưa có điều kiện đến tham quan trực tiếp. Các chương trình được lưu lại trên nền tảng số cũng giúp nội dung giới thiệu có thể tiếp tục được chia sẻ, tìm hiểu sau thời điểm phát sóng.

Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hòa Nguyễn Minh Cường cho biết: "Địa phương có nhiều di tích gắn với lịch sử hình thành, phát triển của các vùng đất và cộng đồng dân cư. Việc ứng dụng nền tảng số để giới thiệu di tích vừa góp phần quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc, vừa là dịp truyền tải tư liệu, câu chuyện lịch sử đến đông đảo người dân".

Tuy nhiên, hiệu quả của việc quảng bá trên không gian số không chỉ nằm ở số lượng chương trình hay lượt tiếp cận. Chất lượng thông tin, độ chính xác của tư liệu và cách truyền tải có ý nghĩa quan trọng để người xem hiểu đúng giá trị của từng di tích. Công nghệ cần trở thành công cụ hỗ trợ lưu giữ, giới thiệu và phát huy giá trị di sản, gắn với trách nhiệm bảo vệ di tích trong thực tế.

Phát huy vai trò của người trẻ trong gìn giữ, tiếp nối di sản

Cùng với đổi mới cách thức quảng bá, phường Yên Hòa chú trọng đưa lịch sử, văn hóa địa phương đến gần hơn với học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo tại nhà trường. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức qua sách vở, các em được trực tiếp tìm hiểu tư liệu, lựa chọn hình thức thể hiện và tham gia kể câu chuyện về di tích bằng ngôn ngữ của thế hệ mình.

Em Phạm Gia Huy giới thiệu mô hình số hóa đình Hạ Yên Quyết trên nền tảng bảo tàng ảo, giúp người xem tìm hiểu di tích bằng hình thức trực quan. Ảnh: PV

Tại Trường THCS Cầu Giấy, học sinh đã xây dựng bảo tàng ảo về đình Hạ Yên Quyết trên nền tảng Artsteps. Để hoàn thành sản phẩm, các em tìm hiểu tư liệu lịch sử, kiến trúc, giá trị văn hóa của di tích; lựa chọn hình ảnh, biên soạn nội dung thuyết minh và sắp xếp thành không gian tham quan trực tuyến. Người xem có thể quét mã QR bằng điện thoại để truy cập không gian 3D, tìm hiểu về di tích theo cách trực quan.

Tham gia dự án, em Phạm Gia Huy, học sinh Trường THCS Cầu Giấy chia sẻ: “Thông qua bảo tàng ảo, mọi người có thể tìm hiểu về kiến trúc, lịch sử và các giá trị văn hóa của đình Hạ Yên Quyết theo cách trực quan hơn. Chúng em mong muốn dự án góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước bằng một cách tiếp cận gần gũi với giới trẻ”.

Mô hình đình Hạ Yên Quyết được số hóa trên nền tảng bảo tàng ảo, giúp người xem khám phá kiến trúc và tìm hiểu di tích qua không gian trực tuyến. Ảnh: PV

Trong khi đó, học sinh Trường THCS Trần Duy Hưng lựa chọn nghệ thuật rối bóng để kể câu chuyện về cụm di tích Đình Trong - Đình Ngoài - Đền Dục Anh. Đây là cụm di tích thờ ba anh em Phạm Uyển, Phạm Miễn, Phạm Huy, những người có công giúp Phùng Hưng đánh đuổi quân đô hộ, giải phóng thành Tống Bình.

Từ việc nghiên cứu tư liệu, chọn lọc nội dung đến xây dựng lời dẫn, hình tượng nhân vật và dàn dựng tiết mục, các em đều trực tiếp tham gia. Những con rối do học sinh tự làm được kết hợp với ánh sáng, âm thanh và lời kể, tái hiện câu chuyện về các nhân vật, sự kiện gắn với di tích bằng hình thức sinh động.

Chia sẻ về quá trình thực hiện, em Phạm Minh Anh, thành viên của dự án cho biết: “Chúng em lựa chọn hình thức rối bóng vì đây là hình thức kể chuyện vừa mang nét truyền thống, vừa gần gũi và sáng tạo với học sinh. Những câu chuyện về di tích được các thành viên dự án chọn lọc, sắp xếp rồi chuyển thành hình ảnh, lời thoại và diễn biến phù hợp với một tiết mục ngắn, giúp người xem dễ tiếp cận, dễ nhớ và cảm nhận rõ hơn những câu chuyện gắn với di tích”.

Học sinh Trường THCS Trần Duy Hưng kể chuyện về cụm di tích Đình Trong - Đình Ngoài - Đền Dục Anh bằng nghệ thuật rối bóng trong phiên livestream, mang đến cách tiếp cận di sản sáng tạo, gần gũi. Ảnh: PV

Trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp phường Yên Hòa Đỗ Minh Ngọc cho rằng, quá trình phát triển đô thị cần song hành với việc gìn giữ bản sắc văn hóa. Bên cạnh công tác quản lý, bảo vệ, tu bổ di tích, địa phương chú trọng phối hợp với các nhà trường để học sinh có cơ hội tiếp cận lịch sử, văn hóa và truyền thống quê hương thông qua những hoạt động phù hợp với lứa tuổi.

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt ra yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa; đồng thời chú trọng giáo dục di sản trong nhà trường. Định hướng này tạo cơ sở để các địa phương đổi mới phương thức bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị văn hóa, đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Từ những phiên livestream giới thiệu di tích đến các sản phẩm bảo tàng ảo, tiết mục rối bóng do học sinh thực hiện, phường Yên Hòa đang mở rộng cách tiếp cận di sản bằng những hình thức phù hợp với đời sống hiện đại. Dù vậy, công nghệ không thể thay thế công tác bảo vệ, quản lý và tu bổ di tích. Việc kết hợp bảo tồn tại chỗ với quảng bá trên không gian số và giáo dục trải nghiệm sẽ góp phần để những giá trị lịch sử, văn hóa được nhận diện, trân trọng và tiếp nối trong đời sống hôm nay.