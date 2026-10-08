Phường Yên Hòa: Để người dân lựa chọn hàng Việt bằng chất lượng và sức cạnh tranh

Phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với bà Trần Cẩm Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Yên Hòa, về cách tiếp cận mới này.

- Thưa bà, Yên Hòa đang tiếp cận Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo hướng nào trong bối cảnh hiện nay?

Bà Trần Cẩm Anh: Chúng tôi xác định Cuộc vận động không phải là một hoạt động riêng lẻ mà phải được đặt trong tổng thể nhiệm vụ phát triển kinh tế, phát triển thị trường trong nước, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng của địa phương.

Bà Trần Cẩm Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Yên Hòa.

Thực tế thị trường hiện nay đã khác trước rất nhiều. Nếu trước đây Cuộc vận động chủ yếu nhấn mạnh lòng yêu nước, niềm tự hào đối với hàng Việt thì hiện nay, chúng ta phải đặt vấn đề thực chất hơn, đó là người dân lựa chọn sản phẩm vì chất lượng, giá cả và sự thuận tiện.

Lòng yêu nước, niềm tự hào về hàng Việt là cần thiết, nhưng không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu. Muốn người dân lựa chọn hàng Việt thì trước hết phải có sản phẩm tốt, giá cả phù hợp và đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Khi sản phẩm thực sự có sức cạnh tranh, người dân sẽ lựa chọn bằng chính nhu cầu và quyền lợi của mình.

Vì vậy, chúng tôi nhìn Cuộc vận động trong mối quan hệ giữa tiêu dùng - sản xuất, kinh doanh - phân phối. Sức mua của người dân là động lực thúc đẩy thị trường, ngược lại, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải tạo ra những sản phẩm có chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh.

- Yên Hòa là địa bàn có tốc độ phát triển thương mại - dịch vụ cao, số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh lớn. Điều này tạo thuận lợi như thế nào cho Cuộc vận động, thưa bà?

Bà Trần Cẩm Anh: Đây chính là một lợi thế rất lớn của Yên Hòa. Theo số liệu đến tháng 9-2026, phường có 7.781 doanh nghiệp và hơn 6.100 hộ kinh doanh, tổng cộng gần 14.000 chủ thể kinh doanh trên địa bàn.

Quy mô đó cho thấy dư địa phát triển thị trường rất lớn. Yên Hòa có điều kiện để phát huy thế mạnh về thương mại, dịch vụ, vị trí trung tâm và trở thành một không gian giao thương, tiêu dùng có chất lượng.

Nhưng đi cùng với lợi thế là yêu cầu rất cao. Khi thị trường phát triển, người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn thì hàng Việt cũng phải cạnh tranh bằng chất lượng và giá trị thực. Vì thế, Cuộc vận động không thể chỉ đặt câu hỏi “làm thế nào để người dân mua hàng Việt”, mà phải đặt thêm câu hỏi “làm thế nào để hàng Việt có đủ sức thuyết phục người dân lựa chọn?”.

Đây cũng là lý do chúng tôi muốn gắn Cuộc vận động với nhiệm vụ phát triển kinh tế của phường, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chất lượng hàng hóa.

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” làm việc với phường Yên Hòa.

- Bà nhiều lần nhấn mạnh vấn đề khả năng tiếp cận sản phẩm. Theo bà, đây có phải là một điểm nghẽn trong quảng bá hàng Việt hiện nay?

Bà Trần Cẩm Anh: Đúng vậy. Tôi cho rằng đây là vấn đề cần nhìn nhận thẳng thắn. Có sản phẩm thôi chưa đủ; phải làm sao để người dân biết sản phẩm ở đâu, tìm như thế nào và mua bằng cách nào.

Đặc biệt với sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, sản phẩm đặc trưng vùng miền, chúng ta cần có thông tin rõ ràng về nguồn gốc, chất lượng, phân hạng, vùng miền và nơi bán. Nếu sản phẩm tốt nhưng người tiêu dùng không biết tiếp cận qua kênh nào thì hiệu quả quảng bá sẽ hạn chế.

Vì vậy, Cuộc vận động cần gắn chặt hơn với chuyển đổi số. Chúng ta cần các kênh thông tin, nền tảng giới thiệu sản phẩm và kết nối cung - cầu được tổ chức thống nhất, thuận tiện cho người dân. Không nên để mỗi nơi xây dựng một kênh riêng rồi sau đó thiếu kết nối hoặc không tiếp tục khai thác hiệu quả.

Tôi cho rằng chuyển đổi số phải giúp rút ngắn khoảng cách giữa sản phẩm Việt và người tiêu dùng, chứ không chỉ dừng ở việc có thêm một trang thông tin hay một nền tảng trực tuyến.

- Một trong những hạn chế được phường thẳng thắn nhìn nhận là chưa lượng hóa đầy đủ một số chỉ tiêu, như tỷ lệ hàng Việt, mức độ tham gia của doanh nghiệp, hộ kinh doanh hay sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng. Bà nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

Bà Trần Cẩm Anh: Đây là vấn đề chúng tôi rất quan tâm. Thời gian qua, Cuộc vận động đã có những kết quả bước đầu, nhưng để đánh giá đầy đủ thì không thể chỉ nhìn vào số lượng hội nghị, số chương trình tuyên truyền hay số hoạt động đã tổ chức.

Cần phải trả lời được những câu hỏi cụ thể hơn: Người dân có thay đổi hành vi tiêu dùng không? Sức mua hàng Việt tăng như thế nào? Doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia ở mức nào? Sản phẩm Việt tiếp cận thị trường ra sao?

Tôi cho rằng thành phố cần tiếp tục hoàn thiện bộ chỉ tiêu đánh giá để các phường có cơ sở triển khai thống nhất. Khi có hệ thống chỉ tiêu rõ ràng, chúng ta sẽ chuyển từ cách đánh giá dựa nhiều vào hoạt động sang đánh giá bằng kết quả thực tế của thị trường.

Mục tiêu cuối cùng là phải đo được sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng và khả năng kết nối giữa sản xuất với thị trường.

- Vậy theo bà, để Cuộc vận động đi vào chiều sâu, đâu là yếu tố quyết định?

Bà Trần Cẩm Anh: Trước hết, đây phải là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Không thể coi đây là việc riêng của một cơ quan hay một đơn vị.

Chính quyền có trách nhiệm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bảo đảm thị trường minh bạch, an toàn; doanh nghiệp phải nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và sức cạnh tranh của sản phẩm; hệ thống phân phối phải tạo điều kiện để hàng Việt đến gần người tiêu dùng; còn người dân thực hiện quyền lựa chọn của mình trên cơ sở chất lượng và giá trị sản phẩm.

Cuộc vận động cũng phải gắn với những vấn đề rất cụ thể của đời sống như an toàn thực phẩm, chất lượng hàng hóa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phát triển thương mại - dịch vụ và chuyển đổi số. Khi người dân cảm thấy thị trường an toàn, sản phẩm minh bạch và việc mua hàng thuận tiện thì niềm tin đối với hàng Việt sẽ được củng cố.

- Bà kỳ vọng điều gì ở giai đoạn tiếp theo của Cuộc vận động tại Yên Hòa?

Bà Trần Cẩm Anh: Tôi cho rằng những kết quả bước đầu mới chỉ là nền tảng. Điều quan trọng trong thời gian tới là phải cụ thể hóa Cuộc vận động bằng những kết quả có thể nhìn thấy trên thị trường.

Chúng tôi mong muốn có sự phối hợp tốt hơn giữa các cơ quan, đơn vị; có những kênh chung để quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm Việt; đồng thời có bộ chỉ tiêu đủ cụ thể để đánh giá hiệu quả.

Về phía phường, chúng tôi sẽ tiếp tục đặt Cuộc vận động trong tổng thể nhiệm vụ phát triển kinh tế, thương mại - dịch vụ, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn cho người dân.

Tôi cho rằng Cuộc vận động muốn đi vào chiều sâu thì phải tạo ra kết quả có thể nhìn thấy và đo đếm được bằng sản phẩm, bằng sức mua và bằng sự lựa chọn thực tế của người tiêu dùng. Khi hàng Việt đủ tốt, đủ thuận tiện và đủ sức cạnh tranh, người dân sẽ tự lựa chọn hàng Việt.

- Xin trân trọng cảm ơn bà!