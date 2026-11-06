Phường Yên Hòa đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật
Đổi mới hình thức tuyên truyền, đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống người dân, đặc biệt chú trọng giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh là những nội dung được nhấn mạnh tại sự kiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 và tổng kết công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 do UBND phường Yên Hòa tổ chức.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phuong-yen-hoa-day-manh-tuyen-truyen-giao-duc-phap-luat-24626110606530009.htm