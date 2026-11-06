Phường Yên Hòa đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật

Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đến nay mới chỉ bán khoảng 500.000 tấn dầu diesel để giao hàng trong tháng 11, theo các thương nhân và tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu thương mại. Nguyên nhân là do xuất khẩu tăng mạnh kể từ tháng 7 đã khiến lượng tồn kho trong nước giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm.