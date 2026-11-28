Dự hội thi có đồng chí Vũ Trí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng lãnh đạo một số xã, phường trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu dự Hội thi.

Tham gia vòng chung khảo có 6 thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ 38 thí sinh đại diện các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy phường qua các vòng thi. Chủ đề dự thi được lựa chọn khá đa dạng, gắn với nhiệm vụ chính trị và những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng Đảng tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nội dung tập trung vào giải pháp đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phát triển đảng viên mới; giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; học và làm theo Bác; kinh nghiệm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh...

Thí sinh Phùng Thị Như, Bí thư Đảng ủy Trường Mầm non Yên Dũng số 1 thuyết trình bài thi.

Thông qua các phần thi, những vấn đề nghiệp vụ công tác Đảng được cụ thể hóa bằng tình huống và giải pháp gắn với từng loại hình chi bộ. Thí sinh không chỉ thể hiện kiến thức mà còn liên hệ thực tiễn, đề xuất cách làm phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư.

Kết quả, giải Nhất thuộc về 2 thí sinh: Lưu Xuân Cung, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự phường; Hoàng Minh Quân, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Minh Phượng. 4 thí sinh còn lại giành giải Nhì. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 6 giải Ba và trao giải cho 10 thí sinh đoạt giải chuyên đề xuất sắc nhất trong ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy và phường Yên Dũng trao giải Nhất cho 2 thí sinh.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Dũng cho biết: Đội ngũ bí thư chi bộ là những người giữ vai trò hạt nhân trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, là lực lượng trực tiếp đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vận động người dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Từ yêu cầu thực tiễn đó, Đảng ủy phường Yên Dũng xác định nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ là một trong những giải pháp quan trọng để củng cố năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và phường Yên Dũng trao giải Nhì cho 4 thí sinh.

Hội thi được tổ chức không chỉ nhằm kiểm tra kiến thức nghiệp vụ mà còn hướng tới xây dựng đội ngũ bí thư chi bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, gần dân, hiểu dân, có khả năng giải quyết hiệu quả những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn.

Việc phường Yên Dũng tiên phong tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi thể hiện tinh thần sáng tạo, quyết tâm đổi mới phương thức nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, nhất là năng lực lãnh đạo, điều hành của đội ngũ bí thư chi bộ trong điều kiện tổ chức bộ máy và địa bàn dân cư có nhiều thay đổi.

Các đồng chí: Vũ Trí Hải và Nguyễn Thị Ngọc tặng hoa chúc mừng 6 thí sinh.

Hội thi còn tạo động lực để các tổ chức đảng quan tâm hơn đến bồi dưỡng nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng và đánh giá năng lực đội ngũ bí thư chi bộ; góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng từ cơ sở.