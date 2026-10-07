Phường Yên Bái tuyển quân chắc từ cơ sở

Ở phía trước phòng trực ban, từng nhóm thanh niên có mặt từ sớm. Trong số đó có Nguyễn Văn Hoàng, 21 tuổi, ở tổ dân phố Hồng Hà 4, người đã hai lần viết đơn tình nguyện nhập ngũ nhưng chưa thực hiện được ước nguyện vì bị cận thị nhẹ.

Không muốn từ bỏ ước mơ, cách đây vài tháng, Hoàng đến bệnh viện chuyên khoa mắt để được các y, bác sĩ can thiệp, điều trị. Thị lực được cải thiện đáng kể, lần này Hoàng tiếp tục đăng ký khám tuyển với mong muốn được khoác lên mình màu xanh áo lính.

Câu chuyện của Hoàng cũng là một trong nhiều hình ảnh cho thấy trách nhiệm của thanh niên địa phương đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Để mỗi công dân đủ điều kiện được tuyển chọn đúng quy định, phường Yên Bái xác định công tác tuyển quân phải bắt đầu từ cơ sở, quản lý chắc nguồn, nắm chắc từng trường hợp.

Trong những năm qua, cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự phường thường xuyên xuống từng tổ dân phố, gặp gỡ thanh niên và gia đình có công dân trong diện nhập ngũ.

Không chỉ kiểm tra, rà soát quân số, cán bộ cơ sở còn tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, phẩm chất, tâm tư, nguyện vọng của từng thanh niên; kịp thời giải đáp những băn khoăn, vướng mắc. Cách làm sát cơ sở này góp phần giúp phường Yên Bái hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm chất lượng, an toàn.

Theo Trung tá Lê Thành Vĩnh, với địa bàn rộng, dân số đông, nguồn thanh niên thường xuyên biến động, muốn “tuyển người nào chắc người đó” trước hết phải quản lý nguồn thật chắc. Vì vậy, công tác phúc tra, đăng ký, rà soát công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự được triển khai ngay từ cơ sở.

Năm 2027, toàn phường có 3.245 công dân trong nguồn. Qua rà soát, phân loại, có 435 công dân đủ điều kiện gọi sơ tuyển sức khỏe. Các bước xét duyệt được thực hiện công khai, chặt chẽ, đúng quy định.

Đáng chú ý, phường thành lập các tổ công tác gồm cán bộ cơ quan quân sự, thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự phụ trách địa bàn, bí thư chi bộ và tổ trưởng tổ dân phố. Từ danh sách được rà soát, cán bộ trực tiếp đến từng gia đình, gặp gỡ thanh niên để nắm hoàn cảnh, phẩm chất đạo đức, tâm tư, nguyện vọng. Những trường hợp có hoàn cảnh đặc thù hoặc còn băn khoăn về việc thực hiện nghĩa vụ được quan tâm, tuyên truyền, vận động và giải thích cụ thể.

Đối với các đơn vị nhận quân, phường tạo điều kiện để thực hiện thâm nhập theo phương châm “3 gặp, 4 biết”. Cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, phối hợp với các đơn vị nhận quân tiến hành thâm nhập, tuyển chọn theo đúng quy định.

Sau thâm nhập, UBND phường công khai danh sách công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ; đồng thời phân công thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Ban Chỉ huy Quân sự, công an phường và các tổ dân phố tiếp tục theo dõi, quản lý, động viên những trường hợp còn dao động.

Năm 2027, phường Yên Bái được giao chỉ tiêu tuyển chọn 30 công dân thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị quân đội và công an. Để hoàn thành chỉ tiêu với chất lượng cao, phường tiếp tục xác định công tác tuyển quân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó trọng tâm là quản lý chắc nguồn từ cơ sở.

Thời gian tới, các ban, ngành, đoàn thể và tổ dân phố tiếp tục tăng cường quản lý số lượng, chất lượng công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên và gia đình.

Cùng với đó, phường tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, bảo đảm các khâu tuyển chọn công khai, dân chủ, công bằng, đúng luật; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Từ việc “đi từng ngõ, gặp từng nhà, nắm từng thanh niên”, công tác tuyển quân ở phường Yên Bái đang được triển khai theo hướng ngày càng chắc chắn, thực chất. Đây cũng là cơ sở để địa phương hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2027, bảo đảm đúng người, đúng tiêu chuẩn và chất lượng.