Phường Yên Bái thu nhận mẫu sinh phẩm cho 226 thân nhân họ ngoại liệt sĩ chưa xác định được danh tính

Các thân nhân liệt sĩ ngồi chờ đến lượt lấy mẫu.

Theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, phường Yên Bái là một trong những địa bàn trọng điểm, chịu trách nhiệm thu nhận mẫu sinh phẩm cho 226 thân nhân họ ngoại còn sống của các liệt sĩ, gồm: mẹ đẻ, bà ngoại, anh chị em cùng mẹ, cô, dì, chú, bác bên ngoại... đến từ các xã, phường: Yên Bái, Văn Phú, Trấn Yên, Nam Cường, Âu Lâu, Yên Bình, Quy Mông, Việt Hồng, Lương Thịnh và Hưng Khánh.

Thân nhân liệt sĩ được người thân, lực lượng công an hỗ trợ đến thu nhận mẫu.

Đối chiếu, kiểm tra thông tin danh sách thân nhân liệt sĩ.

Đa số thân nhân đến lấy mẫu đều là những người thân trực hệ của các chiến sĩ đã ngã xuống trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Tại điểm thu nhận tập trung tại phường Yên Bái, cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng công an, y tế đã nhanh chóng triển khai các phương án chuẩn bị cơ sở vật chất chu đáo.

Thu nhận và tích hợp thông tin sinh trắc học ADN của thân nhân liệt sĩ.

Thực hiện lấy mẫu ADN theo quy định chuyên môn.

Để đảm bảo tính chính xác tuyệt đối, quy trình lấy mẫu sinh phẩm được thực hiện vô cùng chặt chẽ và bài bản dưới sự hỗ trợ chuyên môn của lực lượng y tế.

Cơ quan công an thực hiện hướng dẫn người dân kê khai thông tin nhanh chóng, chính xác theo đúng quy trình 5 bước theo quy định Bộ Công an.

Thân nhân liệt sĩ xác nhận hoàn tất quy trình lấy mẫu.

Nối tiếp thành công của đợt 1 diễn ra vào tháng 7/2026, Công an tỉnh đã chủ trì phối hợp cùng các sở, ngành liên quan tổ chức đợt thu nhận mẫu sinh phẩm ADN lần 2. Đây là nỗ lực lớn nằm trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” nhằm hoàn thiện ngân hàng dữ liệu gen, mở ra hy vọng đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.