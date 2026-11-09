Phường Yên Bái tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

Gần 20 năm hoạt động tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng, Công ty TNHH Trường Phú đã từng bước xây dựng thị trường và duy trì sản xuất ổn định với hai nhóm sản phẩm chính là tấm lợp mạ kẽm và may bao bì.

Hiện doanh nghiệp duy trì công suất khoảng 10 nghìn m² tấm lợp và 6 nghìn bao bì mỗi tháng. Nhu cầu thị trường vẫn còn, doanh nghiệp cũng có mong muốn mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư thêm thiết bị để nâng cao năng suất. Thế nhưng, bài toán mặt bằng và hạ tầng đang trở thành trở ngại lớn. Nhà xưởng sau nhiều năm sử dụng đã chật hẹp, trong khi hạ tầng Cụm công nghiệp Đầm Hồng xuống cấp. Doanh nghiệp muốn nâng cấp máy thiết bị nhưng lại khó xác định hướng đầu tư lâu dài khi phương án di chuyển cụm công nghiệp chưa rõ thời điểm.

Công ty TNHH Trường Phú, hiện đang sản xuất tấm lợp và bao bì tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng nhưng đang gặp khó về bài toán mặt bằng và hạ tầng khi muốn mở rộng quy mô và nâng công suất sản xuất.

Ông Đỗ Vi Thượng - Giám đốc Công ty TNHH Trường Phú cho biết, doanh nghiệp mong muốn mở rộng sản xuất, nhưng nếu hạ tầng không được cải thiện thì việc đầu tư thêm thiết bị, mở rộng nhà xưởng sẽ khó phát huy hiệu quả. Cơ sở hạ tầng hiện xuống cấp, các đơn vị muốn liên kết để cùng phát triển sản xuất cũng còn e ngại.

Không riêng Trường Phú, nhiều cơ sở sản xuất tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng cũng đứng trước bài toán tương tự. Là cơ sở sản xuất đũa xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, doanh nghiệp tư nhân sản xuất đũa Thanh Hương đã từng bước xây dựng được thị trường, duy trì sản xuất và tạo việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, nhà xưởng xuống cấp khiến doanh nghiệp muốn đầu tư thêm máy thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất cũng phải tính toán kỹ.

Nhà xưởng sản xuất của doanh nghiệp tư nhân sản xuất đũa Thanh Hương hiện đã xuống cấp.

Theo chị Hoàng Thị Thu Phương - doanh nghiệp tư nhân sản xuất đũa Thanh Hương: Điều doanh nghiệp quan tâm nhất hiện nay là thời điểm và phương án di chuyển Cụm công nghiệp Đầm Hồng. Chúng tôi muốn nâng cao dây chuyền sản xuất, nâng cấp cơ sở hạ tầng nhưng còn e dè bởi chưa biết bao giờ Nhà nước di chuyển cụm công nghiệp.

Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn phường Yên Bái hiện khá đa dạng, từ gia công cơ khí, chế biến thực phẩm, sản xuất đồ gỗ, vật liệu xây dựng đến các ngành nghề phục vụ nhu cầu dân sinh. Phần lớn cơ sở sản xuất có quy mô vừa và nhỏ, song lại có vai trò quan trọng trong tạo việc làm, tăng thu nhập, tận dụng nguồn nguyên liệu, lao động tại chỗ và thúc đẩy kinh tế hộ gia đình.

10 tháng năm 2026, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn phường đạt hơn 2 nghìn tỷ đồng. Kết quả này cho thấy khu vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp vẫn có dư địa phát triển, nhất là khi phường Yên Bái có lợi thế về vị trí, thị trường, hệ thống giao thông và khả năng kết nối với các khu, cụm công nghiệp trong khu vực.

Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phường Yên Bái đang nỗ lực vượt khó về thiếu vốn, mặt bằng và nhân công lao động để duy trì sản xuất.

Tuy nhiên, để biến lợi thế thành năng lực sản xuất thực tế, những điểm nghẽn nội tại cần được giải quyết. Trước hết là quy mô sản xuất của nhiều cơ sở còn nhỏ, năng lực tích lũy và đầu tư hạn chế. Máy - thiết bị tại một số doanh nghiệp chưa đồng bộ, công nghệ chưa được đổi mới kịp thời, trong khi yêu cầu về chất lượng sản phẩm, môi trường, an toàn lao động ngày càng cao.

Cùng với đó, chi phí nguyên vật liệu, nhân công và các yếu tố đầu vào gia tăng cũng tạo thêm áp lực đối với doanh nghiệp. Việc tiếp cận nguồn vốn, tìm kiếm lao động có tay nghề, mở rộng thị trường và ứng dụng công nghệ mới vẫn là bài toán không dễ giải quyết đối với các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ. Trong bối cảnh đó, nếu chỉ trông chờ vào nội lực của doanh nghiệp thì khó tạo được bước chuyển mạnh. Điều cần thiết là chính quyền cơ sở phải đóng vai trò kết nối, đồng hành và tháo gỡ vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Xác định doanh nghiệp là lực lượng trực tiếp tạo ra giá trị sản xuất, việc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp đang được phường Yên Bái đặt ra theo hướng sát thực tế hơn. Hiện tại, phường tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, nắm rõ tình hình hoạt động, nhu cầu đầu tư và khó khăn của từng nhóm ngành nghề để có giải pháp hỗ trợ phù hợp. Cùng với đó, tổ chức gặp mặt, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp; tháo gỡ khó khăn liên quan đến thủ tục hành chính, đất đai, vốn và nguồn nhân lực.

Ông Trần Trí Dũng - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Yên Bái, cho biết: Chúng tôi đã hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số, tổ chức tập huấn, đào tạo, giúp doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong phân tích, đánh giá dữ liệu, phục vụ quá trình sản xuất, kinh doanh.

Đây là hướng đi cần thiết trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn. Bởi nếu doanh nghiệp không đổi mới công nghệ, không nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, rất khó mở rộng thị trường, đặc biệt với ngành nghề có yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn sản phẩm. Tuy nhiên, từ thực tế của doanh nghiệp có thể thấy, bên cạnh hỗ trợ về thủ tục, vốn, nhân lực hay chuyển đổi số, vấn đề căn cơ vẫn là tạo dựng một không gian sản xuất ổn định.

Với những doanh nghiệp đang hoạt động tại Cụm công nghiệp Đầm Hồng, việc xác định rõ phương án, lộ trình xử lý bất cập về hạ tầng và mặt bằng sẽ có ý nghĩa quan trọng. Đây không chỉ là câu chuyện của từng doanh nghiệp, còn liên quan đến khả năng thu hút các cơ sở sản xuất mới, hình thành chuỗi liên kết và nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất công nghiệp.

Hạ tầng Cụm công nghiệp Đầm Hồng sau nhiều năm sử dụng đã bị xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong bối cảnh hiện nay.

Trong dài hạn, phường Yên Bái tiếp tục rà soát từng nhóm ngành, từng khu vực sản xuất để xác định lĩnh vực có lợi thế, có thị trường và khả năng hình thành chuỗi liên kết. Cùng với đó là tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ, mạnh dạn đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và từng bước xây dựng thương hiệu.

Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của phường Yên Bái mong muốn có môi trường sản xuất ổn định để yên tâm đầu tư phát triển.

Khi những điểm nghẽn về hạ tầng, mặt bằng, vốn, lao động và công nghệ được tháo gỡ, nguồn lực trong khu vực doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện được khơi thông. Đây cũng là cơ sở để phường Yên Bái hình thành những ngành sản xuất có thế mạnh, nâng cao giá trị sản phẩm, tạo việc làm và đóng góp bền vững hơn cho tăng trưởng kinh tế địa phương.