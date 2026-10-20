Phường Yên Bái tăng cường quản lý, lập lại trật tự đô thị

UBND phường đã chỉ đạo phòng chuyên môn tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh vi phạm; kết hợp tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tổ chức và hộ kinh doanh.

Lực lượng chức năng phường Yên Bái kiểm tra, tháo dỡ vật kiến trúc lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông.

Phường đã triển khai 09 đợt cao điểm về quản lý trật tự đô thị, tổ chức 82 đợt kiểm tra, phát hiện 250 trường hợp vi phạm liên quan đến lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông và sử dụng biển quảng cáo, biển hiệu không đúng quy định.

Lực lượng chức năng đã xử phạt 15 trường hợp với tổng số tiền hơn 440 triệu đồng.

Cùng với việc lập lại trật tự đô thị, phường tiếp tục chú trọng quản lý trật tự xây dựng. Trong 10 tháng, phường đã cấp gần 400 giấy phép xây dựng, kiểm tra 15 công trình xây dựng theo giấy phép. Qua kiểm tra, các chủ đầu tư cơ bản chấp hành đúng quy định; những trường hợp còn tồn tại được hướng dẫn, yêu cầu khắc phục kịp thời.

Đối với hạ tầng kỹ thuật, phường duy trì quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, cây xanh, thoát nước và vệ sinh môi trường. UBND phường đã tổ chức 04 đợt chỉnh trang đô thị, cắt tỉa cây xanh, duy tu hạ tầng kỹ thuật; phối hợp rà soát hệ thống điện, viễn thông, đề xuất phương án chỉnh trang, hạ ngầm đường dây tại một số tuyến phố trung tâm.

Lực lượng chức năng phường Yên Bái kiểm tra, tháo dỡ biển quảng cáo, biển hiệu không đúng quy định.

Từ nay đến cuối năm, phường Yên Bái tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị; tập trung giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, họp chợ tự phát tại các khu vực còn tồn tại vi phạm.

Phường đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành đúng quy định; gắn trách nhiệm của tổ chức, cá nhân với việc giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị, góp phần xây dựng phường Yên Bái ngày càng văn minh, hiện đại.