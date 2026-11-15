Phường Yên Bái phân luồng, tạm dừng lưu thông đoạn đường Lý Tự Trọng phục vụ thi công Công viên phường Yên Bái (khu vực hồ Cung Thiếu nhi)

Cụ thể, các phương tiện và người tham gia giao thông sẽ tạm thời không được lưu thông qua đoạn đường Lý Tự Trọng thuộc phạm vi thi công dự án Công viên phường Yên Bái.

Hai vị trí ngăn đường gồm:

Hướng đi từ đường Trần Huy Liệu vào đường Lý Tự Trọng: ngăn đường tại khu vực nút giao đường Trần Huy Liệu với đường Lý Tự Trọng.

Hướng đi từ đường Quang Trung vào đường Lý Tự Trọng: ngăn đường tại khu vực cổng Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi cũ, vị trí cách cổng Tỉnh đoàn Lào Cai khoảng 100 m.

Đoạn đường Lý Tự Trọng đã rào chắn, đặt biển cảnh báo, tạm dừng lưu thông từ ngày 15 - 30/11 để phục vụ thi công công trình.

Trong thời gian này, các phương tiện từ đường Trần Huy Liệu muốn đến khu vực Tỉnh đoàn Lào Cai và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có thể đi theo đường Trần Huy Liệu khoảng 230 m đến đường Quang Trung, rẽ phải đi tiếp khoảng 200 m đến ngã ba giao với đường Lý Tự Trọng, sau đó đi theo đường Lý Tự Trọng khoảng 300 m là đến nơi.

Ở chiều ngược lại, các phương tiện từ khu vực Tỉnh đoàn Lào Cai và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh muốn ra đường Quang Trung và các tuyến đường chính đi theo đường Lý Tự Trọng khoảng 300 m đến ngã ba giao với đường Quang Trung, rẽ phải đi khoảng 450 m ra đường Yên Ninh (khu vực Điện lực Yên Bái cũ), rồi rẽ trái đi tiếp theo đường Quang Trung khoảng 800 m ra đường Điện Biên tại nút giao Km4.

Đối với các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị nằm trong khu vực đường Lý Tự Trọng, việc lưu thông từ đường Quang Trung vào khu vực Tỉnh đoàn Lào Cai và theo chiều ngược lại vẫn được duy trì để phục vụ sinh hoạt, công tác. Người dân cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông và hệ thống biển báo tại công trường.

Sơ đồ vị trí đoạn đường Lý Tự Trọng tạm dừng lưu thông để phục vụ thi công dự án Công viên phường Yên Bái (khu vực hồ Cung Thiếu nhi).

UBND phường Yên Bái giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường phối hợp với nhà thầu lắp đặt rào chắn, biển báo, đèn cảnh báo; bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thi công.

UBND phường đề nghị người dân chủ động lựa chọn lộ trình thay thế, chấp hành hệ thống báo hiệu và hướng dẫn của lực lượng chức năng, hạn chế dừng, đỗ phương tiện gây cản trở giao thông tại khu vực thi công.

Việc phân luồng giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thi công công trình.