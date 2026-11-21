Những ngày này, tại công viên phường Yên Bái, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Máy móc hoạt động liên tục, nhân lực được huy động tối đa, các hạng mục được triển khai đồng thời nhằm rút ngắn thời gian thi công.

Dự án công viên phường Yên Bái có tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/1/2027, sớm khoảng 80 ngày so với kế hoạch.

Dự án công viên phường Yên Bái có tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng. Sau hơn một tháng triển khai, khối lượng thực hiện đã đạt trên 30% giá trị hợp đồng. Để sớm đưa công trình vào phục vụ người dân, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công liên tục, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/1/2027, sớm khoảng 80 ngày so với kế hoạch.

Đằng sau tiến độ của công trường là sự phối hợp giữa chủ đầu tư và nhà thầu. Các hạng mục hoàn thành đủ điều kiện đều được nghiệm thu, hồ sơ thanh toán được hoàn thiện kịp thời, tạo điều kiện để nhà thầu duy trì nhân lực, máy móc trên công trường.

Ông Phùng Cao Bình - Công ty TNHH Linh Huy Hoàng cho biết: “Khối lượng công việc rất là nhiều và gấp nên bây giờ chúng tôi hoàn thành hạng mục nào thì sẽ có hồ sơ để gửi lên chủ đầu tư. Chủ đầu tư cũng tạo điều kiện để giải ngân cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ”.

Các hạng mục đường dạo, bờ kè, cống thoát nước của công viên phường Yên Bái đang được nhà thầu tăng ca, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Không chỉ công viên phường Yên Bái, nhiều công trình chỉnh trang đô thị, giao thông, thoát nước và thiết chế văn hóa trên địa bàn cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Đáng chú ý, các công trình nhà văn hóa tổ dân phố được quan tâm triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng sau sắp xếp tổ dân phố.

Công trình Nhà văn hóa Tổ dân phố Yên Ninh 8 đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước Tết Đinh Mùi năm 2027.

Năm 2026, phường Yên Bái đầu tư xây dựng 6 nhà văn hóa, tổng mức đầu tư khoảng 45 tỷ đồng. Các công trình hiện đạt hơn 30% giá trị xây lắp.

Tại công trường Nhà văn hóa Tổ dân phố Yên Ninh 8, các hạng mục đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Công trình có diện tích hơn 2.000 m², tổng mức đầu tư trên 8 tỷ đồng. Sau hơn 2 tháng triển khai, hạng mục chính của nhà văn hóa đã đạt gần 80% khối lượng thi công, khi hoàn thành sẽ phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của 331 hộ dân, đây không chỉ là một công trình xây dựng mới, mà còn là nơi sinh hoạt chung được mong đợi từ lâu.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Tổ trưởng Tổ dân phố Yên Ninh 8, phường Yên Bái phấn khởi cho biết: “Bà con rất vui mừng, phấn khởi khi được tiếp nhận nhà văn hóa này. Chúng tôi cũng mong Ban Quản lý dự án và các đội thi công đẩy nhanh tiến độ để bà con sớm có chỗ sinh hoạt ổn định”.

Để bảo đảm tiến độ, nhà thầu chủ động tìm kiếm nguồn vật liệu trên các thị trường nhưng vẫn phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng; đồng thời bố trí nhân công tăng ca tại những hạng mục cần hoàn thành sớm.

Ông Đặng Quang Bắc - Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại 268 Yên Bái, đơn vị thi công Nhà văn hóa Tổ dân phố số 8, chia sẻ: “Công tác giải ngân vốn đầu tư công thì chủ đầu tư làm cũng rất quyết liệt và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu. Thi công đến đâu sẽ được tạo điều kiện thanh toán đến đấy. Nhà thầu chúng tôi cũng cố gắng giải quyết những khó khăn trước mắt để phấn đấu hoàn thành, bàn giao đúng thời hạn”.

Công trình Nhà văn hóa Tổ dân phố số 7 với quy mô hai tầng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Cùng với việc đôn đốc tiến độ thi công, phường Yên Bái xác định giải ngân vốn đầu tư công phải gắn với khối lượng thực hiện, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường, tính đến ngày 30/10/2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công được giao là hơn 195 tỷ đồng, bố trí cho 22 dự án trong tổng số 56 dự án đang được theo dõi, quản lý và tổ chức thực hiện. Kết quả, giá trị giải ngân đạt hơn 159 tỷ đồng, tương đương gần 82% kế hoạch vốn được giao. Trong đó, đối với 8 dự án chuyển tiếp, tỷ lệ giải ngân đạt gần 92% kế hoạch vốn.

Bên cạnh đó, phường đang triển khai 17 dự án khởi công mới, với tổng mức đầu tư 239 tỷ đồng. Năm 2026, các dự án này được giao tổng nguồn vốn hơn 162 tỷ đồng; giá trị giải ngân đến nay đạt hơn 130 tỷ đồng, tương đương 80% kế hoạch. Riêng đối với nguồn vốn ngân sách phường, hơn 162,7 tỷ đồng được phân bổ cho 15 dự án, trong đó đã giải ngân hơn 130 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch vốn.

Kết quả trên cho thấy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của phường đang được triển khai tích cực. Tuy nhiên, địa phương xác định không chạy theo tỷ lệ giải ngân bằng mọi giá mà phải bảo đảm nguồn vốn được chuyển hóa thành khối lượng công trình thực tế, đúng quy định, bảo đảm chất lượng và sớm đưa vào sử dụng.

Để có được kết quả giải ngân trên, phường Yên Bái tập trung ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công đến nghiệm thu, thanh toán. Ban Quản lý dự án thường xuyên kiểm tra hiện trường, xây dựng tiến độ theo tuần, đôn đốc từng nhà thầu, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn về vật liệu và nhân công.

Ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Yên Bái cho biết: UBND phường Yên Bái đã quan tâm chỉ đạo, chuẩn bị kịp thời các điều kiện triển khai dự án, từ khâu chuẩn bị đầu tư, tổ chức thi công, kiểm soát chất lượng đến nghiệm thu, thanh toán.

“Việc nghiệm thu được thực hiện theo từng giai đoạn ngay khi có khối lượng đủ điều kiện. Hồ sơ thanh toán được hoàn thiện ngay để tránh tình trạng công trình có khối lượng nhưng nguồn vốn chưa được giải ngân. Cùng với đó, địa phương tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng; chủ động giải quyết kiến nghị của người dân, tạo mặt bằng để các đơn vị thi công triển khai đúng tiến độ” ông Thắng nói.

Các hạng mục đủ điều kiện được chủ đầu tư nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán kịp thời, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Với quyết tâm tăng tốc trong những tháng cuối năm, phường Yên Bái đang biến áp lực giải ngân thành động lực đẩy nhanh tiến độ công trình, từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị, tạo nền tảng cho phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.