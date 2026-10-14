Phường Yên Bái: 731 đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9

Dự buổi lễ có đồng chí Đoàn Hữu Phung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Hoàng Hà - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, đại diện các tổ chức đảng trực thuộc.

Đồng chí Đoàn Hữu Phung - Bí thư Đảng ủy phường Yên Bái, trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Đồng chí Đoàn Hữu Phung - Bí thư Đảng ủy phường Yên Bái, trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Đồng chí Đoàn Hữu Phung - Bí thư Đảng ủy phường Yên Bái, trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên nguyên là lãnh đạo tỉnh Yên Bái.

Theo số liệu công bố, đợt này có 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 16 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng (2 trường hợp truy tặng); 13 đảng viên nhận Huy hiệu 55 và 50 năm tuổi Đảng; 37 đảng viên nhận Huy hiệu 45 và 40 năm tuổi Đảng (1 trường hợp truy tặng ở mốc 40 năm tuổi Đảng); 657 đảng viên nhận Huy hiệu 35 và 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Yên Bái trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy phường Yên Bái trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hoàng Hà - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của các thế hệ đảng viên; đồng thời là niềm vinh dự của mỗi cá nhân, gia đình và niềm tự hào chung của Đảng bộ phường Yên Bái.

Lãnh đạo phường mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, tinh thần tiền phong, gương mẫu; đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Buổi lễ là dịp tri ân những đóng góp bền bỉ của các thế hệ đảng viên, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, tạo động lực xây dựng phường Yên Bái ngày càng phát triển, văn minh.