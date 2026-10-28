Phường Xuân Phương yêu cầu xử lý nghiêm nạn đổ thải, đốt rác trên đường 70

Một người phụ nữ ngang nhiên đốt rác ngay giữa ban ngày tại bãi rác tự phát trước cổng chung cư Dream Town. Ảnh: Hồng Quý

Ngang nhiên đổ thải, đốt rác giữa ban ngày

Đường 70, đoạn qua địa phận phường Xuân Phương những ngày cuối tháng 10-2026 trông như một đại công trường. Công tác giải phóng mặt bằng đang được tiến hành khẩn trương, nhiều công trình, hạng mục nhà ở, hang quán đang dần được tháo dỡ để bàn giao mặt bằng cho dự án. Riêng đoạn chạy qua khu vực làng Miêu Nha có một đoạn khá dài đã có mặt bằng sạch từ nhiều năm trước, nhiều hang quán, lán trại, nhà xưởng mọc lên san sát. Cả một đoạn đường dài bị biến hành bãi đỗ ô tô, điểm tập kết máy móc, thiết bị, phế liệu trông khá mất mĩ quan.

Đặc biệt, đoạn trước cổng chính vào khu chung cư Dream Town, thời gian gần đây bị biến thành một bãi rác tự phát với nhiều loại rác thải sinh hoạt bị vứt bỏ bừa bãi, tạo ra cảnh tượng nhếch nhác, mất vệ sinh. Không dừng lại ở đó, điểm tập kết rác tự phát này thường xuyên xuất hiện một người phụ nữ lạ mặt đến châm lửa đốt rác lộ thiên, gây ô nhiễm môi trường. Sự việc diễn ra giữa ban ngày và lặp lại nhiều lần khiến dư luận bức xúc.

Chiều 27-10, toàn bộ lượng rác thải tập kết và đốt trái phép đã bị san gạt xuống phần đất ruộng bên lề đường và ngụy trang bằng tấm bạt cùng biển báo "Cấm đổ rác". Ảnh: Hồng Quý

Anh Nguyễn Văn Thắng, trú tại làng Miêu Nha, phường Xuân Phương cho biết, ngày nào cũng đi qua đoạn đường trên nên thường xuyên bắt gặp cảnh rác thải bừa bãi và đốt rác. “Có nhiều lần rác đốt tạo ra lượng khói lớn tỏa ra ngoài đường, khiến ai đi qua cũng phải bịt mũi. Tôi nghe nói, Hà Nội cấm đốt rác lộ thiên mà không hiểu sao vẫn có người ngang nhiên làm việc đó ngay giữa ban ngày”, anh Thắng nói.

Rác thải sau khi san gạt xuống ven đường đã được lấp kín bằng đất đá, trạc thải bên trên. Ảnh: Hồng Quý

Theo thông tin phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội nắm được, khu vực đường 70, đoạn trước cổng chung cư Dream Town trước đây nhiều năm từng tồn tại một bãi rác tự phát khá lớn và cũng thường xuyên xảy ra tình trạng đốt rác tại đây. Sự việc gây bức xúc dư luận và cũng từng không ít lần bị phản ánh trên các phương tiện truyền thông, báo chí.

Khu vực bãi đỗ xe mini này trước kia từng tồn tại một bãi rác tự phát, thường xuyên diễn ra tình trạng đốt rác "tra tấn" khu dân cư. Ảnh: Hồng Quý

Đến khoảng giữa năm 2025, với sự vào cuộc quyêt liệt của chính quyền địa phương khi đó, bãi rác tự phát này đã bị xóa bỏ và không lâu sau, nơi đây được san gạt mặt bằng rồi biến thành bãi đỗ xe ô tô mini. Tuy nhiên, với nhiều người dân địa phương, nhất là những cư dân chung cư Dream Town từng một thời gian dài bị tra tấn bởi bãi rác tự phát này, thì đây vẫn là việc đáng mừng vì dù sao bãi đỗ xe mini kia cũng không gây ảnh hưởng gì đến đời sống của họ như trước.

Đến khoảng giữa năm 2026, một bãi rác tự phát nhỏ khác lại bắt đầu hình thành ngay tại khu vực này, cách bãi rác cũ chỉ vài bước chân. Theo thời gian, lượng rác bị vứt bỏ ở đây ngày càng nhiều và nguy hiểm nhất là tình trạng đốt rác lại xuất hiện. Không dừng lại ở đó, khu vực này xuất hiện nhiều điểm đổ trộm trạc thải và chất thải rắn ngay bên đường.

Chiều 27-10, khi tiến hành khảo sát hiện trường tại đây, phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội phát hiện có một chiếc máy múc cỡ nhỏ, màu xanh đang ngang nhiên tiến hành san gạt trạc thải tại 2 điểm đổ thải trái phép này. Một lượng lớn trạc thải đã được đổ xuống phần đất xuộng ven đường, san gạt, lu lèn bằng phẳng.

Chiếc máy múc màu xanh này ngang nhiên san gạt tại bái thải trước cổng chung cư Drean Town vào chiều 27-10. Ảnh: Hồng Quý

Công an phường đã vào cuộc

Trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội, ông Nguyễn Đức Hiệp, Trưởng phòng Kinh tế phường Xuân Phương cho biết, tình trạng đổ trộm trạc thải xây dựng, rác thải cồng kềnh và đốt rác bừa bãi tại phường Xuân Phương tồn tại trong thời gian qua. Lợi dụng địa bàn rộng, nhiều khu vực đất nông nghiệp bỏ trống và vắng bóng người, các phương tiện thường xuyên lén lút tập kết, san lấp phế thải trái phép trong đêm.

Theo ông Hiệp, khó khăn lớn nhất hiện nay là lực lượng an ninh, trật tự văn minh đô thị tại địa phương quá mỏng so với diện tích quản lý. Trong khi đó, quy trình quản lý đối với trạc thải và rác thải cồng kềnh của thành phố vẫn chưa có hướng dẫn xử lý cụ thể. Dù từng có chủ trương rà soát quỹ đất công cách xa khu dân cư trên 500m để làm điểm tập kết, song các địa phương vẫn vướng mắc ở khâu kinh phí vận chuyển, vận hành và nguy cơ biến tướng thành các "điểm đen" tự phát.

Rác, trạc thải tập kết thành những đống lớn ngay bên đường. Ảnh: Hồng Quý

Đối với phản ánh của phóng viên về các điểm tập kết rác, đốt rác và đổ trạc thải trái phép trên đường 70, đoạn trước cổng chung cư Dream Town, ông Hiệp cho biết ngay khi nhận được thông tin đã cử cán bộ đến hiện trường kiểm tra và sẽ có phương án xử lý dứt điểm.

Theo ông Hiệp, khu vực xuất hiện các điểm đổ thải và đốt rác về mặt quản lý đất đai thuộc thẩm quyền cơ quan khác còn phường Xuân Phương chỉ chịu trách nhiệm về công tác vệ sinh môi trường. Do đó, để giairi quyết tình trạng đổ thải và đốt rác tại đây cần có sự phối hợp liên ngành giữa địa phương và các cơ quan liên quan.

Những đống trạc thải được xếp ngổn ngang bên lề đường. Ảnh: Hồng Quý

Lãnh đạo Phòng Kinh tế phường Xuân Phương khẳng định, công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, ngăn chặn hành vi đổ trộm rác, trạc thải trên địa bàn luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được địa phương đặc biệt quan tâm. Hiện UBND phường cùng lực lượng công an đang siết chặt kiểm tra và đưa công tác trật tự văn minh đô thị vào chỉ tiêu đánh giá KPI khắt khe. Để giải quyết triệt để tình trạng "dọn xong lại đầy" do người dân vãng lai thiếu ý thức, chính quyền địa phương đang đề xuất phương án lắp đặt hệ thống camera AI. Thiết bị công nghệ này sẽ hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện, "phạt nguội" nghiêm các trường hợp vi phạm theo Nghị định 45 để tăng tính răn đe.

Cận cảnh một người phụ nữ ngang nhiên đốt rác tại khu vực ven đường 70, đoạn trước cổng chung cư Dream Town. Viedo: Hồng Quý

Trong một diễn biến liên quan, trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội, Chủ tịch UBND phường Xuân Phương Nguyễn Quốc Nam cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của phóng viên, ông đã chuyển thông tin đến các phòng ban liên quan để xác minh, làm rõ. Chiều 27-10, Công an phường Xuân Phương đã xuống hiện trường kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh. Ông Nam khẳng định, tất cả những trường hợp nào có hành vi đổ trộm trạc thải, đổ trộm rác và đốt rác sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nghị định 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định, hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt bừa bãi tại khu chung cư, trung tâm thương mại hoặc nơi công cộng, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Mức phạt này sẽ tăng lên từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi đổ rác thải, chất thải sinh hoạt trên vỉa hè, lòng đường hoặc thải vào hệ thống thoát nước đô thị. Đặc biệt, riêng tại địa bàn Hà Nội, căn cứ theo nghị quyết của HĐND Thành phố, mức xử phạt đối với nhóm hành vi xả rác bừa bãi nơi công cộng, vỉa hè, lòng đường đã được điều chỉnh tăng gấp 2 lần, dao động từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng nhằm bảo vệ mỹ quan đô thị