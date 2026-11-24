Tuy nhiên, tại ngõ 82 phố Phú Kiều, phường Xuân Phương (Hà Nội), quá trình thi công công trình đang khiến nhiều hộ dân gặp khó khăn trong sinh hoạt do chậm hoàn trả mặt bằng, ảnh hưởng đến việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chậm hoàn trả mặt bằng, sinh hoạt người dân bị ảnh hưởng

Theo người dân sinh sống tại ngõ 82 phố Phú Kiều (phường Xuân Phương, Hà Nội), thời gian qua, tuyến ngõ được triển khai đào rãnh thoát nước, cải tạo và làm lại mặt đường. Người dân đồng tình, ủng hộ việc nâng cấp hạ tầng giao thông, bởi đây là công việc cần thiết, đáp ứng nhu cầu đi lại và góp phần chỉnh trang diện mạo khu dân cư. Tuy nhiên, điều khiến các hộ dân băn khoăn là quá trình thi công còn kéo dài, chậm hoàn trả mặt bằng, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống thường ngày.

Tại ngõ 82 phố Phú Kiều, phường Xuân Phương, mặt bằng tuyến ngõ vẫn chưa được hoàn trả, còn ngổn ngang. Ảnh: HL

Một số người dân chia sẻ, trong quá trình triển khai, khối lượng công việc được thực hiện mỗi ngày khá hạn chế. Có những thời điểm, đơn vị thi công chỉ làm một phần việc nhỏ rồi dừng lại, khiến mặt đường trong tình trạng đào xới, dang dở trong thời gian dài. Đáng chú ý, có ngày thời tiết chỉ mưa trong một buổi, nhưng hoạt động thi công đã dừng cả ngày, dù sau đó điều kiện thời tiết có thể cho phép tiếp tục thực hiện những phần việc phù hợp.

“Chúng tôi không phản đối việc làm đường, trái lại còn rất mong tuyến ngõ sớm được cải tạo khang trang, sạch đẹp hơn. Tuy nhiên, điều người dân mong muốn là đơn vị thi công phải làm việc tập trung, có kế hoạch rõ ràng. Thực tế, có ngày chúng tôi thấy công trường gần như không có nhiều hoạt động, khối lượng công việc hoàn thành rất ít”, chị N.T.T, một người dân sinh sống tại ngõ 82 phố Phú Kiều chia sẻ.

Theo người dân, việc thi công kéo dài, khiến sinh hoạt của các gia đình bị đảo lộn. Mặt đường bị đào xới, không còn bằng phẳng, không thể di chuyển bằng xe máy vào ngõ, còn đi xe đạp hay đi bộ đều gặp khó khăn. Những gia đình có người cao tuổi, trẻ nhỏ càng thêm bất tiện khi ra vào nhà, nhất là vào giờ cao điểm, thời điểm đưa đón con em đi học hoặc vận chuyển hàng hóa.

Do đó, người dân mong muốn chính quyền phường Xuân Phương cùng các đơn vị có liên quan kiểm tra tình hình triển khai công trình tại ngõ 82 phố Phú Kiều; làm rõ nguyên nhân, khiến tiến độ thi công chưa đáp ứng kỳ vọng của người dân. Trên cơ sở đó, cần yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công rà soát lại kế hoạch, bổ sung nhân lực, máy móc và tổ chức thi công theo từng phân đoạn hợp lý, có phương án hoàn trả mặt bằng đối với những vị trí đã hoàn thành.

Bên cạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, công tác bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thi công cũng cần được chú trọng. Nhà thầu cần bố trí rào chắn, biển cảnh báo, hướng dẫn lưu thông tại các vị trí nguy hiểm; thu dọn vật liệu, phế thải xây dựng, không để ảnh hưởng đến lối đi và môi trường khu dân cư. Đặc biệt, cần có biện pháp bảo đảm việc đi lại tối thiểu cho người dân.

Sớm hoàn trả mặt bằng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới (Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội) ngày 23-11, tại ngõ 82 phố Phú Kiều, dài khoảng 140m, đơn vị thi công đã hoàn thành việc lắp đặt hệ thống thoát nước, các tấm đan cũng đã được đưa vào vị trí. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành hạng mục này, mặt bằng tuyến ngõ vẫn chưa được hoàn trả, còn ngổn ngang.

Chậm hoàn trả mặt bằng, người dân đi lại gặp khó khăn. Ảnh: HL

Đáng chú ý, việc thi công chưa hoàn thiện, khiến người dân gặp nhiều khó khăn khi di chuyển; xe máy không thể lưu thông qua ngõ, tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, vận chuyển hàng hóa và việc đi lại của các hộ dân. Thực tế cho thấy, dù một số hạng mục kỹ thuật đã hoàn thành, công trình vẫn chưa thể đưa vào sử dụng bình thường.

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Ngọc Quang, cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Xuân Phương cho biết, về tổng thể, việc thi công vẫn nằm trong tiến độ theo phê duyệt. Việc chậm hoàn trả mặt bằng là do thực hiện rà soát vị trí để triển khai lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại các tuyến ngõ.

Theo ông Đặng Ngọc Quang, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Xuân Phương sẽ chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn trả mặt bằng, đảm bảo đời sống an sinh xã hội cho người dân. Dự kiến vài ngày nữa sẽ tiến hành đổ bê tông mặt đường phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân.

Trước đó, ngày 5-5-2026, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng: Đối với các dự án giao thông, hạ tầng kỹ thuật phải thực hiện lập, phê duyệt chi tiết biện pháp thi công hoàn trả và thực hiện ngay sau khi hoàn thành từng hạng mục, từng giai đoạn thi công, không để kéo dài gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và các hoạt động giao thông khác, công tác hoàn trả phải đảm bảo điều kiện chất lượng bằng hoặc tốt hơn kết cấu đường bộ ban đầu; không được tháo dỡ rào chắn công trình khi chưa tiến hành công tác hoàn trả kết cấu đường bộ theo quy định; đồng thời tổ chức thi công hợp lý theo dây chuyền, thi công cuốn chiếu, "làm đến đâu gọn đến đó", hạn chế biện pháp thi công đào hở, hạn chế thi công dàn trải trên diện rộng, không tổ chức thi công trong giờ cao điểm.

Đối chiếu với những yêu cầu nêu trên, việc sớm hoàn trả mặt bằng tại ngõ 82 phố Phú Kiều là yêu cầu cần được các đơn vị liên quan quan tâm thực hiện. Chính quyền phường Xuân Phương, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng cần tiếp tục kiểm tra, đôn đốc nhà thầu triển khai đúng cam kết, bảo đảm chất lượng các hạng mục và an toàn trong quá trình thi công.