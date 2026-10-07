Phường Xuân Phương đưa hàng Việt đến gần người tiêu dùng

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội làm việc với phường Xuân Phương. Ảnh: Thanh Hiền.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Phương Bùi Văn Cường, sau 9 tháng triển khai, Cuộc vận động đang từng bước chuyển từ tuyên truyền theo khẩu hiệu sang tạo dựng niềm tin, thói quen và sự lựa chọn tự nguyện của người tiêu dùng đối với hàng Việt. Nội dung tuyên truyền ngày càng chú trọng chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, giá cả, an toàn thực phẩm và quyền lợi người tiêu dùng.

Đáng chú ý, phường bước đầu gắn Cuộc vận động với chuyển đổi số và thương mại điện tử. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp tổ chức 5 buổi livestream bán hàng trực tuyến, thu hút hàng nghìn lượt người xem, giới thiệu sản phẩm địa phương như bưởi Diễn, bánh và các sản phẩm văn hóa, du lịch. Các chương trình tập trung vào nguồn gốc, chất lượng, công dụng, giá cả và phương thức mua hàng, tạo điều kiện để người tiêu dùng trao đổi trực tiếp với đơn vị cung cấp.

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội khảo sát tại Công ty Bia Sài Gòn - Hà Nội. Ảnh: Thanh Hiền.

Phường cũng khuyến khích cơ sở sản xuất, kinh doanh ứng dụng mã QR truy xuất nguồn gốc, thanh toán không dùng tiền mặt; đồng thời hướng dẫn người dân nhận diện hàng giả, hàng nhái, kiểm tra thông tin người bán và nguồn gốc hàng hóa.

Một điểm đáng chú ý là phường đã tổ chức điều tra xã hội học để đánh giá tác động của Cuộc vận động. Theo báo cáo, 95% người được hỏi cho rằng Cuộc vận động đã ít nhiều làm thay đổi nhận thức và hành vi tiêu dùng; trong đó 43% đánh giá hiệu quả, 52% đánh giá có hiệu quả ở mức độ nhất định. Đây là cơ sở bước đầu để phường tiếp tục hoàn thiện phương pháp lượng hóa sự thay đổi trong nhận thức và hành vi của người tiêu dùng.

Cùng với tuyên truyền, công tác kiểm tra, giám sát và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được tăng cường. Trong năm, đoàn kiểm tra liên ngành của phường tổ chức 4 đợt, phát hiện 18 vụ vi phạm về hàng giả, hàng nhái; ban hành 18 quyết định xử phạt với tổng số tiền 231,5 triệu đồng. Giá trị hàng hóa tịch thu là 30,3 triệu đồng, hàng hóa bị tiêu hủy trị giá 112,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, hoạt động quảng bá sản phẩm Việt, sản phẩm OCOP và kết nối cung - cầu chưa thật sự phong phú; việc ứng dụng thương mại điện tử, thanh toán số, truy xuất nguồn gốc tại một bộ phận cơ sở sản xuất, kinh doanh còn hạn chế. Công tác thống kê, lượng hóa kết quả Cuộc vận động chưa đồng bộ, chưa có đầy đủ số liệu để xác định tỷ lệ người tiêu dùng ưu tiên sử dụng hàng Việt.

Qua kiểm tra, Đoàn đánh giá phường đã triển khai Cuộc vận động tương đối đồng bộ, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, từng bước đưa sản phẩm địa phương đến gần người tiêu dùng hơn.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn đề nghị phường Xuân Phương tiếp tục rà soát, lượng hóa rõ hơn kết quả thực hiện, nhất là hoạt động của từng tổ chức thành viên; phân công cụ thể trách nhiệm trong Ban Chỉ đạo, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, trọng tâm thời gian tới không chỉ là vận động người dân ưu tiên sử dụng hàng Việt, mà phải nâng cao chất lượng, giá trị và thương hiệu để hàng Việt thực sự chinh phục người tiêu dùng. Phường cần rà soát doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, chủ thể OCOP trên địa bàn để xây dựng dữ liệu, từ đó có giải pháp hỗ trợ nâng cao chất lượng, quảng bá và mở rộng thị trường.

Bên cạnh phát huy các hoạt động livestream, phường cần tăng cường kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất với hệ thống phân phối và người tiêu dùng; đưa sản phẩm lên các nền tảng thương mại điện tử, ứng dụng truy xuất nguồn gốc và thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời, phối hợp với Sở Công Thương tổ chức hội chợ, tuần hàng Việt, chương trình kết nối cung - cầu, đưa sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng đến người tiêu dùng.

Đoàn kiểm tra cũng đề nghị phường tiếp tục tăng cường quản lý thị trường, kiểm tra, kiểm soát hàng giả, hàng nhái, buôn lậu và an toàn thực phẩm, qua đó bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường thuận lợi để hàng Việt phát triển.