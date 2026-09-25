Phường Xuân Lộc tổ chức Đêm hội trăng rằm

Tham dự chương trình có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên cùng lãnh đạo phường Xuân Lộc và đông đảo nhân dân, các em thiếu nhi trên địa bàn phường.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trong không khí vui tươi, rộn ràng của đêm hội, các em được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ, biểu diễn võ thuật và múa lân sư rồng; đồng thời tham gia phá cỗ Trung thu. Các hoạt động sôi nổi đã mang đến cho thiếu niên, nhi đồng một đêm Trung thu vui tươi, ấm áp.

Dịp này, UBND phường Xuân Lộc trao trên 2.650 phần quà cho các em thiếu nhi. Những phần quà góp phần động viên, giúp các em đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm.

Chiều cùng ngày, các em thiếu nhi được tham gia Hội thi Lồng đèn - Mâm cỗ Trung thu, các trò chơi dân gian và nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu tại Nhà Thiếu nhi phường.

Các em thiếu nhi phường Xuân Lộc tham gia Đêm hội trăng rằm năm 2026.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các đơn vị có thành tích xuất sắc tại Hội thi Lồng đèn - Mâm cỗ Trung thu; đồng thời trao giải cho các đội thi đạt thành tích tại các trò chơi dân gian.

Chương trình Đêm hội trăng rằm năm 2026 không chỉ tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các em thiếu nhi mà còn góp phần giáo dục các em về những giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền phường Xuân Lộc đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em giúp các em đón một mùa Trung thu vui tươi, an toàn và ý nghĩa.