Phường Xuân Hương - Đà Lạt ra quân hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân 2 Tổ dân phố An Sơn 1, An Sơn 2 đồng loạt ra quân

Hoạt động còn thiết thực chào mừng 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân 2 Tổ dân phố An Sơn 1, An Sơn 2 đồng loạt triển khai các phần việc như phát quang bụi rậm, cắt cỏ, thu gom rác thải, vệ sinh đường giao thông, hội trường; trồng và chăm sóc hoa, cây xanh tại các tuyến đường, hẻm phố và khu vực công cộng.

Các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức chỉnh trang, vệ sinh khuôn viên, góp phần cải thiện cảnh quan môi trường.

Phường Xuân Hương - Đà Lạt đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc

Dịp này, phường Xuân Hương - Đà Lạt đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc từ ngày 1 đến hết ngày 24/11, tạo không khí phấn khởi hướng đến Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Hoạt động góp phần vận động người dân chung tay xây dựng cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp

Thông qua hoạt động, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, góp phần tạo diện mạo đô thị xanh, sạch, đẹp, thân thiện trong mắt người dân và du khách.