Phường Xuân Hương - Đà Lạt hỗ trợ người dân khắc phục sự cố sập tường, bờ kè

Mưa lớn làm sập một phần tường nhà của người dân (Ảnh: Ban Chỉ huy Quân sự phường Xuân Hương - Đà Lạt)

Ngày 5/10, lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết lực lượng chức năng vừa hỗ trợ một hộ dân trên địa bàn khắc phục sự cố sập tường và bờ kè sau trận mưa lớn.

Trước đó, khoảng chiều 4/10, mưa lớn xảy ra trên địa bàn phường. Tại nhà số 91/22 đường Phan Bội Châu, một phần tường nhà và bờ kè của hộ dân bị sụp đổ.

Sự cố ảnh hưởng đến khu vực sinh hoạt của gia đình, đồng thời làm đất đá từ vị trí bờ kè sạt xuống. Rất may sự việc không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng dân quân thuộc Ban Chỉ huy Quân sự phường Xuân Hương - Đà Lạt đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng hỗ trợ gia đình di dời tài sản đến nơi an toàn, thu dọn đất đá và xử lý khu vực bị sạt lở.

Các lực lượng phường Xuân Hương - Đà Lạt hỗ trợ người dân bị sập bờ kè chiều 4/10 (Ảnh: Ban Chỉ huy Quân sự phường Xuân Hương - Đà Lạt)

Chính quyền địa phương cũng kiểm tra hiện trạng khu vực; khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước nguy cơ sạt lở trong thời điểm mưa lớn còn diễn biến phức tạp.

UBND phường đề nghị người dân chủ động kiểm tra các vị trí taluy, bờ kè, mái dốc và những khu vực có dấu hiệu mất an toàn quanh nhà.

Khi phát hiện tường, bờ kè xuất hiện vết nứt, nghiêng hoặc đất đá có dấu hiệu dịch chuyển, người dân cần nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm và thông báo cho chính quyền địa phương để được hỗ trợ.

Theo chính quyền địa phương, việc chủ động phát hiện và xử lý sớm các dấu hiệu bất thường tại khu vực có taluy, bờ kè sẽ góp phần hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố, nhất là khi mưa lớn kéo dài.