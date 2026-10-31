Phường Xuân Hương - Đà Lạt chuẩn bị Festival Hoa 2026: Sức sống từ những tuyến phố hoa cộng đồng

Không dừng lại ở các tiểu cảnh quy mô lớn tại khu vực trung tâm, phong trào "Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh" đang biến từng con ngõ, mái nhà và góc phố trở thành những mảnh ghép sinh thái rực rỡ. Cách tiếp cận lấy người dân làm trung tâm này không chỉ kiến tạo không gian du lịch xanh, thân thiện mà còn đặt nền móng vững chắc cho mô hình phát triển đô thị tuần hoàn, gắn kết cộng đồng trong chiến lược tăng trưởng bền vững.

Tiểu cảnh tạo hình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa và nông nghiệp Đà Lạt (Ảnh: C.H)

Là địa bàn trọng điểm diễn ra các sự kiện chính của mùa hội năm nay, từ Quảng trường Lâm Viên, hồ Xuân Hương đến các công viên và trục đường lớn, phường Xuân Hương – Đà Lạt đã chủ động triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ để làm đẹp cảnh quan.

Tiểu cảnh tạo hình nghệ thuật độc đáo từ hoa và cây xanh tại khu vực trung tâm góp phần tô điểm diện mạo đô thị, thu hút đông đảo du khách dịp Festival Hoa Đà Lạt 2026. (Ảnh C.H)

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách hay các hạng mục trang trí tạm thời, địa phương đã huy động sức mạnh tổng thể của hệ thống chính trị, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.

Những con số cụ thể phản ánh rõ sức hút và tính thiết thực của phong trào: toàn phường đăng ký thực hiện 11 chương trình hưởng ứng với kinh phí hơn 11 tỷ đồng, tập trung chỉnh trang 10 tuyến đường trọng điểm cùng 17 cụm tiểu cảnh. Hơn 100 công trình hoa, 9 tuyến đường hoa và hàng loạt điểm nhấn sinh thái do chính người dân, doanh nghiệp phối hợp thực hiện đang dần thành hình.

Cổng chào và các tiểu cảnh rực rỡ sắc hoa được bố trí trang trọng tại các tuyến phố, lan tỏa không khí ngày hội lớn đến đông đảo nhân dân và du khách. (Ảnh: C.H)

Đáng chú ý, tại khu dân cư Phạm Ngũ Lão ven suối Cam Ly, hình ảnh người dân tự nguyện dọn vệ sinh, trồng và chăm sóc hàng chục chậu mai địa thảo dọc lan can đã minh chứng cho sự chuyển biến tích cực trong ý thức bảo vệ môi trường cộng đồng.

Sự chung tay của cộng đồng và doanh nghiệp trong việc bố trí các tiểu cảnh, chậu hoa tươi dọc tuyến phố tạo nên điểm nhấn sinh thái ấn tượng cho thành phố ngàn hoa. (Ảnh: C.H)

Có thể nói cách làm của phường Xuân Hương – Đà Lạt mang ý nghĩa sâu sắc đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và chiến lược ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) của đô thị. Việc khơi gợi trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, khách sạn trong việc chỉnh trang mặt tiền, kết hợp với hơn 90% hộ gia đình tự nguyện chăm sóc không gian xanh trước nhà đã tạo ra một hệ sinh thái du lịch cộng đồng bền vững.

Du khách nhí check-in bên thảm hoa rực rỡ tại các không gian công cộng của phường Xuân Hương - Đà Lạt (Ảnh: C.H)

Đặc biệt, lãnh đạo địa phương nhấn mạnh các tuyến đường hoa và công trình này không phải là hạng mục trang trí mang tính thời vụ để tháo dỡ sau sự kiện, mà được định hướng duy trì, chăm sóc lâu dài. Đây chính là tư duy quản trị tài nguyên đô thị hiệu quả, tối ưu hóa không gian công cộng, qua đó nâng cao chất lượng trải nghiệm cho du khách, kích cầu du lịch và bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân.

Tiểu cảnh nghệ thuật kết hợp hoa tươi mang đậm dấu ấn âm nhạc và sắc hoa Đà Lạt (Ảnh: C.H)

Người dân và du khách trong tà áo dài truyền thống dạo bước bên bờ hồ Xuân Hương, tận hưởng bầu không khí trong lành và cảnh quan xanh - sạch - đẹp của thành phố.

Mô hình tiểu cảnh nhạc cụ kết hợp hoa tươi tại khu vực trung tâm Đà Lạt (Ảnh: C.H)

Sự kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật tạo hình cây xanh và các loài hoa đa sắc tạo nên những điểm nhấn kiến trúc cảnh quan ấn tượng tại khu vực trung tâm. (Ảnh: C.H)