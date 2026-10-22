Phường Xuân Hòa chung tay vì môi trường không khói thuốc lá

Giáo viên Trường THCS Xuân Hòa, phân hiệu Ngọc Thanh tuyên truyền cho học sinh tác hại của thuốc lá.

Thuốc lá gây nhiều bệnh nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người hút và những người xung quanh do tiếp xúc với khói thuốc thụ động. Vì vậy, xây dựng môi trường không khói thuốc cần sự chung tay của chính quyền, cơ quan, đơn vị, trường học, bắt đầu từ việc nâng cao nhận thức và tự giác chấp hành quy định của mỗi người dân.

Phường Xuân Hòa thực hiện mục tiêu 100% cán bộ, công chức, người lao động chấp hành quy định tại các địa điểm cấm hút thuốc; phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị tuyên truyền, phổ biến quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá và duy trì môi trường làm việc không khói thuốc. Để đạt mục tiêu, đồng chí Lê Cảnh Hưng - Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã cho biết: Xây dựng môi trường không khói thuốc trước hết phải bắt đầu từ nhận thức và trách nhiệm của mỗi người. Cán bộ, công chức cần gương mẫu thực hiện quy định, tích cực tuyên truyền đến người dân, từng bước hình thành thói quen sinh hoạt văn minh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Cùng với đó, việc vận động người dân hạn chế, tiến tới từ bỏ thuốc lá được chú trọng thực hiện thường xuyên.

Từ những thay đổi trong nhận thức, việc không hút thuốc tại nơi công cộng, không gian sinh hoạt chung và chủ động nhắc nhở người thân cùng thực hiện là những hành động thiết thực. Anh Dương Ngọc Thái, chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND phường chia sẻ: Là người không hút thuốc, tôi mong muốn được sống, làm việc trong môi trường trong lành. Không hút thuốc tại nơi công cộng thể hiện sự tôn trọng sức khỏe người khác, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi.

Đối với người đang hút thuốc, quyết tâm cai thuốc giúp giảm nguy cơ bệnh tật, bảo vệ sức khỏe bản thân và những người xung quanh. Công tác tuyên truyền cần khuyến khích người hút thuốc chủ động cai thuốc. Ông Dương Văn Dũng, người dân ở Tổ dân phố Ngọc Thanh chia sẻ, trước đây, ông từng hút thuốc và nghĩ việc từ bỏ rất khó. Tuy nhiên, khi nhận thức rõ ảnh hưởng của thuốc lá đến sức khỏe bản thân và gia đình, ông quyết tâm cai thuốc. Nhờ kiên trì và sự động viên của người thân, ông dần thích nghi với cuộc sống không có thuốc lá.

Thời gian tới, phường Xuân Hòa tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá; phát huy vai trò tự quản tại khu dân cư, kịp thời nhắc nhở các trường hợp vi phạm. Mỗi cán bộ, người dân nâng cao ý thức, chủ động từ bỏ thuốc lá nhằm bảo vệ không khí trong lành, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.