Phường Xuân Đỉnh tạo chuyển biến trong giải phóng mặt bằng dự án văn hóa trọng điểm

Công tác giải phóng mặt bằng cho dự án đang được đẩy nhanh, sớm hoàn thành đúng tiến độ. Ảnh: Hương Giang

Xử lý đồng bộ các phần việc

Dự án xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Công viên Hữu nghị được quy hoạch tại Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, là một trong những dự án văn hóa có quy mô lớn của Thủ đô. Đầu năm 2026, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ chuẩn bị giải phóng mặt bằng, tạo cơ sở để các thủ tục liên quan được đẩy nhanh.

Từ tháng 4-2026, phường Xuân Đỉnh tổ chức điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đất và tài sản gắn liền với đất của các hộ gia đình, cá nhân thuộc phạm vi dự án. Các lực lượng được phân công theo từng khu vực, từng trường hợp, bảo đảm thông tin phục vụ lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được đầy đủ, chính xác.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Xuân Đỉnh, đến nay việc điều tra đối với các trường hợp thuộc phạm vi dự án đã hoàn thành; các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt. Địa phương đang tập trung thực hiện chi trả, ban hành quyết định thu hồi đất và hoàn thiện những thủ tục còn lại.

Khối lượng hồ sơ phải giải quyết trong thời gian ngắn khá lớn. Theo báo cáo tiến độ, Ban Quản lý dự án đã có các văn bản đề nghị kiểm tra, xem xét, tham mưu ban hành quyết định thu hồi đất đối với 107 trường hợp thuộc khu đất xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Công viên Hữu nghị.

Từ ngày 27-8 đến nay, UBND phường Xuân Đỉnh đã ban hành hơn quyết định thu hồi đất qua nhiều đợt. Các quyết định được niêm yết công khai và gửi tới các hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

Cùng với hoàn thiện thủ tục thu hồi đất, phường Xuân Đỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để chuẩn bị quỹ đất tái định cư. Ngày 21-8, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Xuân Đỉnh và phường Tây Tựu đã thống nhất về nguyên tắc một số ô đất phục vụ bốc thăm tái định cư cho các hộ thuộc dự án. Phần diện tích còn lại dự kiến được ưu tiên bố trí trong quý III-2026.

Bám sát từng hồ sơ, không để vướng mắc kéo dài

Một trong những yêu cầu được phường Xuân Đỉnh đặt ra là các bước từ kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, lập phương án đến thẩm định, phê duyệt, chi trả phải được kết nối chặt chẽ.

Đối với những hồ sơ còn thiếu thông tin hoặc phát sinh vấn đề cần làm rõ, các bộ phận chuyên môn tổ chức rà soát riêng, xác định rõ nguyên nhân và hướng xử lý, tránh để một trường hợp ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Việc công khai chính sách và các quyết định liên quan cũng được chú trọng. Cán bộ chuyên môn phối hợp với tổ dân phố trực tiếp thông tin, hướng dẫn để người dân nắm được trình tự, thủ tục và căn cứ giải quyết. Những nội dung thuộc thẩm quyền được xử lý tại phường; vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Cách làm này cho thấy vai trò phối hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác giải phóng mặt bằng. Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Công an phường, Ban Quản lý dự án cùng cán bộ cơ sở được phân công theo từng nhóm công việc, qua đó vừa đẩy nhanh thủ tục hành chính, vừa nắm bắt kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tế.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Xuân Đỉnh, mục tiêu đặt ra là tập trung hoàn thành các phần việc trọng tâm trong quý III-2026. Vì vậy, cùng với chi trả bồi thường và thực hiện quyết định thu hồi đất, các trường hợp còn vướng mắc tiếp tục được rà soát để có phương án xử lý phù hợp.

Từ một dự án có quá trình chuẩn bị giải phóng mặt bằng kéo dài, khối lượng công việc trong năm 2026 đang được xử lý ngày càng cụ thể. Việc phân công rõ trách nhiệm, bám sát từng hồ sơ và triển khai đồng thời nhiều khâu đang giúp phường Xuân Đỉnh từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo điều kiện để sớm hoàn thiện mặt bằng cho dự án văn hóa quan trọng của Thủ đô.