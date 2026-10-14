Phường Xuân Đỉnh: Phát huy truyền thống hào hùng của LLVT Thủ đô

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Thủ đô, được hun đúc từ lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm, ý chí kiên cường và sự hy sinh của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

Qua các thời kỳ cách mạng, LLVT Thủ đô đã lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm rạng danh truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.

Đồng chí Nguyễn Thường Sơn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thường Sơn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh nhấn mạnh: Phát huy truyền thống vẻ vang của LLVT Thủ đô, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Xuân Đỉnh luôn chủ động, sáng tạo xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện gắn với củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân; xây dựng LLVT địa phương vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Thời gian tới, phường Xuân Đỉnh tiếp tục chú trọng xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác tuyển quân, giáo dục quốc phòng và an ninh; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh, rộng khắp. Cùng với đó, chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố, tìm kiếm cứu nạn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đồng thời, thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội; quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công, cán bộ Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn. Phát huy vai trò, kinh nghiệm của các thế hệ cán bộ, quân nhân trong giáo dục truyền thống, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và củng cố quốc phòng, an ninh tại địa phương.