Phường Xuân Đỉnh: Nhiều tuyến phố, phương tiện bủa vây lòng đường, vỉa hè

Vỉa hè bị chiếm dụng tràn lan

Theo phản ánh của người dân phường Xuân Đỉnh, thời gian qua, các tuyến đường như Xuân Tảo, Đỗ Nhuận hay khu vực phố Lộc giao cắt Nguyễn Xuân Khoát thường xuyên xuất hiện tình trạng chiếm dụng lòng đường vỉa hè làm nơi dừng đỗ, trông giữ phương tiện sai quy định gây cản trở, mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Trên phố Xuân Tảo, xe ô tô dừng đỗ sát nút giao, chiếm dụng toàn bộ diện tích vỉa hè, đè lên phần đường dành cho người đi bộ. Ảnh: Vân Nhi

Ghi nhận thực tế của phóng viên trong các ngày trung tuần tháng 9-2026 cho thấy phản ánh của nhân dân là hoàn toàn có cơ sở. Dọc tuyến đường Xuân Tảo, vỉa hè rộng hơn 4m gần như biến thành bãi giữ xe ngoài trời. Hàng chục phương tiện, bao gồm xe ô tô từ 4 đến 7 chỗ và các loại xe khách từ 16 đến 45 chỗ nối đuôi nhau xếp kín dọc mép đường.

Tình hình tương tự cũng diễn ra tại tuyến phố Đỗ Nhuận, đoạn qua Công viên Hòa Bình. Lòng đường vốn hẹp nay bị biến thành nơi đỗ xe của hàng dài ô tô con, xe hợp đồng và xe chở khách Limousine, chiếm trọn một làn xe chạy. Trên hè phố, xe máy và phương tiện chở hàng dựng ngổn ngang thành hàng đôi, hàng ba. Thậm chí, đầu phố Lộc nối với đường Nguyễn Xuân Khoát – nơi đã được cắm biển cấm đỗ – hàng loạt xe tải thùng, xe ô tô con vẫn ngang nhiên dừng đỗ cả ngày lẫn đêm. Người đi bộ khi qua các khu vực này buộc phải đi dưới lòng đường giữa dòng phương tiện qua lại dày đặc.

Lòng đường, vỉa hè bị sử dụng triệt để làm bài trông giữ phương tiện gây khó khăn cho người dì bộ. Ảnh: Vân Nhi

Bày tỏ bức xúc về thực trạng trên, ông Nguyễn Văn Huỳnh (cư dân sinh sống tại khu đô thị Ngoại Giao Đoàn) cho biết: “Vỉa hè vốn xây dựng phục vụ người dân đi bộ, tập thể dục, nhưng nay bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe trái phép. Người già, trẻ nhỏ đi qua đây ngày nào cũng phải chen chúc dưới lòng đường ngay sát luồng xe buýt, xe tải chạy qua… tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông”, ông Nguyễn Văn Huỳnh nhấn mạnh.

Cơ quan chức năng lý giải do hạ tầng chưa đồng bộ

Trước thực trạng trên, phóng viên đã liên hệ làm việc với lãnh đạo UBND và Công an phường Xuân Đỉnh để làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về trật tự đô thị trên địa bàn.

Xe ô tô dừng đỗ giữa nút giao. Ảnh: Vân Nhi

Trao đổi với phóng viên, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng Đô thị phường Xuân Đỉnh Trần Sơn Tùng cho biết công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý các vi phạm trật tự lòng đường, hè phố trên địa bàn đã được giao cho lực lượng Công an phường chủ trì phối hợp thực hiện. Tiếp tục liên hệ với Công an phường Xuân Đỉnh, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Trung tá Trịnh Xuân Hoàng, Tổ trưởng Tổ CSTT, Công an phường Xuân Đỉnh.

Vỉa hè, lòng đường phố Nguyễn Xuân Khoát bị chiếm dụng. Ảnh: Vân Nhi

Trung tá Trịnh Xuân Hoàng cho biết, tại tuyến phố Đỗ Nhuận hiện có hai đơn vị đang khai thác trông giữ phương tiện. Trong đó phần vỉa hè do Công ty Luyến Châu trông giữ xe máy, còn lòng đường do Công ty Công Thành tổ chức trông giữ ô tô. Đối với điểm tập kết xe cuối đường Xuân Tảo, sau khi Công ty Hoàng Mai dừng khai thác tại đoạn tuyến liên quan dự án đường Hoàng Quốc Việt kéo dài (đường 2.5), khu vực này hiện do Công ty Huy Anh quản lý và đã được cấp phép trông giữ.

Lý giải nguyên nhân dẫn đến tình trạng xe dừng đỗ tràn lan chiếm lối đi, đại diện Công an phường Xuân Đỉnh cho rằng, mật độ dân cư tập trung tại các cụm chung cư cao tầng trên địa bàn là rất lớn, kéo theo nhu cầu đỗ xe thực tế tăng vọt. Trong khi đó, tuyến đường trục kết nối (đường 2.5) vẫn chưa hoàn thiện đã tạo áp lực lớn lên mạng lưới giao thông tĩnh, phát sinh nhiều bất cập trong công tác quản lý.

Phớt lờ biển, hàng loạt phương tiện vẫn ngang nhiên dừng đỗ sai quy định. Ảnh: Vân Nhi

“Thời gian qua, lực lượng công an phường vẫn duy trì ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi đỗ xe cản trở tại ngã ba, ngã tư và các điểm giao cắt. Trong thời gian chờ hoàn thiện dự án đường giao thông, Công an phường sẽ tiếp tục phối hợp cùng UBND phường rà soát lại các điểm trông giữ, tính toán giải pháp tổ chức giao thông hợp lý nhằm đáp ứng nhu cầu đỗ xe của nhân dân, đồng thời bảo đảm trật tự và mỹ quan đô thị” - ông Trịnh Xuân Hoàng cho biết thêm.

Việc thiếu điểm đỗ xe do hạ tầng chưa theo kịp tốc độ phát triển đô thị là thực tế, song không thể coi đó là lý do để buông lỏng quản lý, để mặc việc lấn chiếm hè phố kéo dài. Đề nghị chính quyền phường Xuân Đỉnh và Ban Chỉ đạo 197 địa phương sớm kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trên.