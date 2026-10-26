Phường Xuân Đỉnh kiện toàn đầu mối thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số

Tại hội nghị, đại diện Văn phòng Đảng ủy và Công an phường đã thực hiện bàn giao chức năng, nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 dưới sự chứng kiến của lãnh đạo phường. Đây là bước kiện toàn quan trọng nhằm thống nhất đầu mối tham mưu, tổng hợp, điều phối, theo dõi và đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thu Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tham luận tại hội nghị. Ảnh: TH

Việc bàn giao cũng góp phần bảo đảm tính liên tục, đồng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Qua đó, tạo nền tảng để phường Xuân Đỉnh tiếp tục đưa các nhiệm vụ chuyển đổi số đi vào thực chất, gắn với yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, Công an phường Xuân Đỉnh đảm nhiệm vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57, là đầu mối tham mưu, tổng hợp và phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong triển khai nhiệm vụ. Với chức năng, nhiệm vụ gắn với bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, quản lý dữ liệu và thực hiện chuyển đổi số, Công an phường được kỳ vọng phát huy tốt vai trò điều phối, góp phần nâng cao hiệu quả triển khai các nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo phường tặng máy tính bảng cho 22 chi bộ tổ dân phố. Ảnh: TH

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Đỉnh Nguyễn Tiến Thành yêu cầu Công an phường sau khi tiếp nhận nhiệm vụ khẩn trương rà soát, nắm bắt toàn diện các nội dung công việc; chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo xác định và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ. Đồng thời, tăng cường phối hợp với Văn phòng Đảng ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan để bảo đảm công việc được triển khai thông suốt, hiệu quả.

Bí thư Đảng ủy phường cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành. Đặc biệt, quá trình chuyển đổi số phải gắn với bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu, đồng thời hướng tới mục tiêu phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 về Công an phường không chỉ là sự điều chỉnh về đầu mối thực hiện nhiệm vụ, mà còn thể hiện quyết tâm của Đảng ủy phường Xuân Đỉnh trong việc nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo đối với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là một trong những động lực quan trọng góp phần xây dựng chính quyền số, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của phường trong giai đoạn mới.