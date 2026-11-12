Phường Vũng Tàu: Phổ biến chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện

Hội nghị triển khai Kế hoạch số 7987/KH-CATP của Công an TPHCM và Nghị quyết số 10-NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ phường Vũng Tàu, hướng tới mục tiêu xây dựng phường Vũng Tàu không ma túy vào năm 2030, góp phần thực hiện mục tiêu chung của Thành phố.

Đồng chí Lê Thị Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 26 phường phát biểu

Tham dự hội nghị có các đồng chí Lê Thị Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 26 phường; Trần Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch UBND, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 26 phường; Thượng tá Phạm Quốc Tuấn - Trưởng Công an phường, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 26 phường. Cùng dự có đại diện Phòng Tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội; Phòng Văn hóa - Xã hội, Trạm Y tế, Ngân hàng Chính sách xã hội; các Tổ Công tác 26, bí thư chi bộ, trưởng các khu phố... và đông đảo người sau cai nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người đang điều trị nghiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Bình nhấn mạnh, cùng với tăng cường quản lý, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật…, địa phương cần chú trọng tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa, hỗ trợ người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và người sau cai nghiện. Đặc biệt, các ban ngành, đoàn thể, khu phố và lực lượng chức năng phối hợp nắm chắc tình hình, kịp thời hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn; quan tâm giới thiệu học nghề, tạo việc làm, kết nối nguồn vốn tín dụng chính sách cho người đủ điều kiện. Gia đình và cộng đồng cần quan tâm, động viên, không kỳ thị, phân biệt đối xử, giúp người sau cai nghiện có thêm niềm tin, động lực vươn lên.

Thượng tá Phạm Quốc Tuấn - Trưởng Công an phường, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 26 phường phát biểu

Tại hội nghị, những điểm mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2025, có hiệu lực từ ngày 01/7/2026 và quy định về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy” tại Điều 256a Bộ luật Hình sự cũng được báo cáo viên Công an Thành phố phổ biến. Ngoài ra, người tham dự còn được hướng dẫn nhận diện các loại ma túy, tìm hiểu tác hại, phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy và kỹ năng phòng ngừa; đồng thời, được phổ biến các quy định về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện.

Nội dung được quan tâm tại hội nghị là chính sách tín dụng dành cho người sau cai nghiện ma túy theo Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội giới thiệu điều kiện, thủ tục tiếp cận nguồn vốn vay phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm với mức vay tối đa 200 triệu đồng/người, lãi suất bằng lãi suất cho vay hộ nghèo và không phải thế chấp tài sản đối với người sau cai nghiện đủ điều kiện. Chính sách cũng hỗ trợ người sau cai nghiện vay vốn, để học nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng, góp phần mở thêm cơ hội việc làm, ổn định thu nhập và phòng ngừa tái nghiện.

Tại đây, đại diện Công an phường và Ngân hàng Chính sách xã hội trực tiếp giải đáp, hướng dẫn cụ thể từng nội dung câu hỏi của người tham dự liên quan đến việc quản lý sau cai nghiện, điều kiện vay vốn và thủ tục lập hồ sơ…

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo 26 phường trao tặng 47 phần quà cho người có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của địa phương; động viên người được hỗ trợ nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Nhiều phần quà gửi đến những người có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện sự quan tâm, động viên, sẻ chia của địa phương

Kết thúc hội nghị, Thượng tá Phạm Quốc Tuấn - Trưởng Công an phường, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 26 phường cho biết: “Thông qua hoạt động này, Công an phường Vũng Tàu tiếp tục gắn tuyên truyền pháp luật với quản lý, hỗ trợ tại cộng đồng; phát huy trách nhiệm của gia đình và các tổ chức, đoàn thể trong phòng, chống ma túy, hướng tới xây dựng địa bàn an toàn, không ma túy vào năm 2030”.