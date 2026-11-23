Đây là hoạt động nhằm khẳng định quyết tâm của hệ thống chính trị địa phương trong việc hiện thực khát vọng xây dựng phường không ma túy.

Mô hình "Nhà trọ không ma tuý" được triển khai trên địa bàn phường Vũng Tàu - Ảnh: THẮNG LỢI

Trước đó, ngày 13/11/2026, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu đã ký ban hành Quyết định số 3703/QĐ-UBND thành lập mô hình “Nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, chung cư không ma túy trên địa bàn phường Vũng Tàu”. Quyết định này bám sát định hướng chiến lược theo Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 26-NQ/ĐUCA của Đảng uỷ Công an Thành phố về lộ trình xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.

Việc triển khai mô hình là một mũi nhọn trong công tác dân vận, nhằm gắn kết và nâng cao ý thức trách nhiệm của cả chủ cơ sở cho thuê lưu trú lẫn người thuê trọ trong việc chấp hành nghiêm Luật Cư trú và các quy định có liên quan. Hoạt động này hướng tới mục tiêu phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bám nắm tình hình và kịp thời cung cấp thông tin, tố giác tội phạm cho lực lượng chức năng.

Mô hình được triển khai rộng rãi tới các cơ sơ kinh doanh nhà trọ - Ảnh: THẮNG LỢI

Thượng tá Phạm Quốc Tuấn, Trưởng Công an phường Vũng Tàu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng thế trận lòng dân trong phòng, chống ma túy. Quần chúng nhân dân và các chủ cơ sở chính là những tai mắt vững chắc nhất, trực tiếp giúp lực lượng Công an bóc gỡ các mầm mống vi phạm ngay từ cơ sở, không để tội phạm có chốn dung thân khi xuất hiện những cá nhân hay hành vi có dấu hiệu bất minh.

Về góc độ chuyên môn nghiệp vụ, Công an phường đề nghị các chủ nhà trọ phải thường xuyên cập nhật biến động nhân khẩu, thực hiện khai báo tạm trú đầy đủ và phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát khu vực trong công tác quản lý, kiểm tra hành chính. Lực lượng Công an kiên quyết bít kín mọi sơ hở, tuyệt đối không để các đối tượng lợi dụng khu nhà trọ làm "bến đáp" để ẩn náu, tàng trữ, mua bán hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đồng thuận với chủ trương của chính quyền, ông Hà Minh Đăng (chủ cơ sở kinh doanh nhà trọ tại khu phố 7, phường Vũng Tàu) phấn khởi chia sẻ: "Mô hình này ra đời là một chủ trương tuyệt vời. Bản thân tôi hoàn toàn ủng hộ! Ma túy là tội ác, là nguồn cơn phát sinh của mọi loại tội phạm trộm cắp, cướp giật, làm suy đồi đạo đức xã hội. Để chủ động phòng ngừa, tại khu trọ của mình, tôi luôn yêu cầu và hướng dẫn người đến thuê phải lập tức khai báo, đăng ký tạm trú qua Cổng Dịch vụ công. Quản lý chặt ngay từ khâu lưu trú, giữ cho khu trọ sạch bóng ma túy chính là tự bảo vệ tài sản, sự bình yên cho chính gia đình mình và những người ở trọ chân chính".

Bảng "Nhà trọ không ma tuý" được dán lên khu vực lối ra vào, nhắc nhở các cơ sở và người dân sinh sống - Ảnh: THẮNG LỢI

Ngay sau khi ra mắt, cán bộ chiến sĩ cùng chủ nhà trọ đã tiến hành gắn bảng mô hình tại hai khu nhà trọ trên địa bàn phường. Động thái thiết thực này không chỉ phát huy vai trò tự quản của nhân dân mà còn siết chặt sợi dây liên kết giữa chính quyền, Công an cơ sở, Ban điều hành khu phố và các chủ trọ, tạo thành thế trận an ninh khép kín, quyết tâm làm sạch địa bàn phường Vũng Tàu.