Phường Vũ Ninh thành lập 13 tổ tự quản về an ninh, trật tự của Hội Cựu chiến binh

Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực, Trưởng Ban công tác Hội Cựu chiến binh thành phố Bắc Ninh; lãnh đạo phường và Phòng Tham mưu Công an thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị ra mắt 13 tổ tự quản về an ninh, trật tự cựu chiến binh phường Vũ Ninh.

Việc thành lập 13 tổ tự quản về an ninh, trật tự gồm 91 thành viên tại phường Vũ Ninh được triển khai trên cơ sở triển khai đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội viên Hội Cựu chiến binh trong bảo đảm an ninh, trật tự giai đoạn 2026-2030. Theo đó, Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Công an phường tham mưu xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp để các tổ tự quản tại các tổ dân phố hoạt động hiệu quả.

Mỗi tổ tự quản có từ 7 thành viên trở lên, là hội viên Hội Cựu chiến binh đang sinh sống tại địa bàn dân cư, có trách nhiệm, uy tín, sức khỏe; Tổ trưởng là Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh tổ dân phố. Các tổ hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công khai, tuân thủ quy định của pháp luật; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự hướng dẫn nghiệp vụ của Công an phường và Hội Cựu chiến binh phường, trực tiếp là tổ trưởng tổ dân phố.

Lãnh đạo Công an và Hội Cựu chiến binh phường Vũ Ninh ký kết Quy chế phối hợp.

Sau khi thành lập, các tổ tự quản tập trung nắm tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn; kịp thời cung cấp thông tin cho cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an để chủ động phòng ngừa, phát hiện, phối hợp giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

Các tổ vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác trước tội phạm, tệ nạn xã hội; phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật; giữ gìn trật tự công cộng, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ. Đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng và tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tuần tra, canh gác, hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng, góp phần ngăn ngừa các vụ việc phức tạp phát sinh.

Lãnh đạo phường Vũ Ninh trao Quyết định thành lập và chúc mừng các Tổ tự quản về an ninh, trật tự.

Cùng với đó, hội viên tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong gia đình và cộng đồng; tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng, xây dựng khối đoàn kết trong khu dân cư. Hoạt động của các tổ gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đại tá Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh thành phố nhấn mạnh, việc thành lập 13 tổ tự quản về an ninh, trật tự tại các tổ dân phố phường Vũ Ninh tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của Hội Cựu chiến binh trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Đồng thời tạo thêm một kênh phối hợp giữa chính quyền, lực lượng Công an, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Đại tá Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh thành phố Bắc Ninh phát biểu tại hội nghị.

Đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể phường chủ động phối hợp, tạo điều kiện để các tổ tự quản hoạt động hiệu quả; gắn nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự với các phong trào thi đua, cuộc vận động, xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế tại khu dân cư.

Các thành viên tổ tự quản phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm, uy tín của người cựu chiến binh; phối hợp với Công an xã, tổ trưởng tổ dân phố và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tuyên truyền, vận động Nhân dân, hòa giải mâu thuẫn, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, gắn hoạt động của mô hình với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, góp phần xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Ngay sau hội nghị, các tổ tự quản về an ninh, trật tự khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng thành viên và duy trì chế độ trao đổi thông tin, phối hợp công tác. Công an phường phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu bảo đảm an ninh, trật tự; chủ động phối hợp với Hội Cựu chiến binh phường hướng dẫn các tổ tự quản hoạt động đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế.

Kết quả hoạt động cần được đánh giá bằng những chuyển biến thực chất về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân; khả năng phát hiện, phản ánh, phối hợp giải quyết vụ việc từ sớm, từ cơ sở; sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng và mức độ an toàn của từng tổ dân phố. Qua đó, từng bước xây dựng, nhân rộng những cách làm hay, mô hình hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn phường Vũ Ninh.