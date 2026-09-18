Phường Vũ Ninh ra mắt mô hình hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại khu dân cư

Chương trình được tổ chức sáng 18/9. Đại diện lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, lãnh đạo phường cùng đông đảo cán bộ và Nhân dân địa phương dự.

Bám sát các chủ trương của Trung ương và của tỉnh về đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thời gian qua, phường Vũ Ninh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và lãnh đạo phường Vũ Ninh thực hiện nghi thức kích hoạt mô hình điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại Tổ dân phố Cô Mễ.

Thực hiện Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 8/9/2026 của UBND phường về hướng dẫn thực hiện một số thủ tục hành chính thiết yếu, phường đặt mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, đưa dịch vụ công trực tuyến tiếp cận trực tiếp tới từng tổ dân phố. Qua đó giảm tải áp lực hành chính tại bộ phận một cửa cấp phường và hình thành thói quen số hóa cho công dân ngay từ cơ sở.

Tổ dân phố Cô Mễ được lựa chọn là đơn vị triển khai thí điểm đầu tiên. Để mô hình đi vào hoạt động hiệu quả, UBND phường chỉ đạo chuẩn bị đồng bộ cơ sở vật chất, bố trí 2 bộ máy tính kết nối internet ổn định, thiết bị phát Wifi miễn phí, niêm yết công khai danh mục và quy trình các thủ tục hành chính.

Đặc biệt, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã hỗ trợ cài đặt phần mềm “Trợ lý nhân dân” trên hệ thống máy tính với các tính năng thông minh như: Tự động nhận dạng giấy tờ, điền biểu mẫu điện tử, đính kèm hồ sơ, hỗ trợ nhập liệu bằng giọng nói, giúp người trung tuổi và cao tuổi dễ dàng tiếp cận, sử dụng.

Các đại biểu theo dõi người dân thực hiện thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến tại điểm hỗ trợ Tổ dân phố Cô Mễ.

Trước khi ra mắt mô hình, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Tính đến ngày 13/9/2026, toàn phường tổ chức tập huấn cho 136 cán bộ tổ dân phố.

Với phương châm “cầm tay chỉ việc”, 100% học viên tham gia đã đăng nhập thành công Cổng Dịch vụ công Quốc gia bằng tài khoản VNeID định danh mức độ 2, nắm vững quy trình số hóa tài liệu và thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đối với các nhóm thủ tục thiết yếu, có nhu cầu cao như: Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch - Chứng thực (đăng ký khai sinh, kết hôn, cấp bản sao trích lục, chứng thực bản sao điện tử) và lĩnh vực chính sách xã hội (hỗ trợ người cao tuổi, người có công theo quy định).

Việc đưa mô hình “Điểm hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại khu dân cư” vào hoạt động tại Tổ dân phố Cô Mễ mang lại 3 lợi ích thiết thực cho người dân gồm: tiết kiệm thời gian, nâng cao năng lực số và giảm chi phí đi lại. Mô hình đặt ra yêu cầu 100% cán bộ tổ dân phố sau tập huấn là lực lượng nòng cốt hỗ trợ trực tiếp người dân; phấn đấu trên 95% người dân khi đến điểm hỗ trợ biết cách tự thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến.

Thời gian tới, UBND phường Vũ Ninh sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả thực tế tại điểm thí điểm Tổ dân phố Cô Mễ để rút kinh nghiệm, từng bước nhân rộng mô hình ra toàn bộ các tổ dân phố trên địa bàn, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số toàn diện, văn minh và thân thiện.