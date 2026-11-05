Phường Vĩnh Yên xây dựng phong cách làm việc khoa học, gần dân và vì dân

Cán bộ phường hướng dẫn người dân sử dụng các phần mềm giải quyết thủ tục hành chính. (Ảnh: Phường Vĩnh Yên cung cấp)

Sau một thời gian ổn định tổ chức bộ máy, phường Vĩnh Yên (tỉnh Phú Thọ) bước sang chặng đường mới với không ít thử thách. Bên cạnh dân số đông, các vấn đề về quản lý đô thị, đất đai, dự án, hạ tầng, an sinh xã hội đòi hỏi mỗi công chức, viên chức và cán bộ tổ dân phố phải làm việc bằng hai.

Trong bối cảnh ấy, lãnh đạo phường luôn kiên trì quan điểm xây dựng chính quyền thân thiện, gần dân và vì dân, thể hiện qua công việc hằng ngày. Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Huyến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trần Tuấn Anh duy trì đối thoại cầu thị, trực tiếp với người dân, các tổ dân phố, bốn khu vực Tích Sơn, Hội Hợp, Đồng Tâm, Thanh Trù.

Thường trực Đảng ủy phường thường xuyên dự họp, lắng nghe ý kiến các tổ dân phố. (Ảnh: Phường Vĩnh Yên cung cấp)

Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Văn Huyến nêu rõ: Nguyên tắc làm việc của đội ngũ cán bộ là, việc thuộc thẩm quyền phải tập trung giải quyết ngay; việc vượt thẩm quyền phải nhanh chóng báo cáo cấp trên, đồng thời minh bạch thông tin để người dân cùng biết và giám sát. Toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức tập trung giải quyết bằng được những vấn đề tồn đọng kéo dài, không để người dân bức xúc, đơn thư, ý kiến nhiều lần.

Nhờ nỗ lực cao, nhiều tồn tại, vướng mắc kéo dài đã và đang được giải quyết. Mong mỏi có nước sạch của người dân hai tổ dân phố Lạc Ý 1 và Lạc Ý 2 được chính quyền lắng nghe, phối hợp đơn vị cung cấp nước tháo gỡ nút thắt. Đến ngày 9/10, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo hoàn thành tuyến ống chính trong quý IV/2026 và đưa nước đến tận hộ dân trước ngày 30/6/2027.

Tình trạng ngập úng, ách tắc mương thoát nước diễn ra nhiều năm tại khu dân cư Vĩnh Thịnh 1 đã được giải quyết triệt để. Ông Đỗ Hoàng Tùng, Tổ trưởng Tổ dân phố Vĩnh Thịnh 1 cho biết: Tuyến phố Điện Biên Phủ năm nào cũng bị ngập sâu, xe cộ không lưu thông được. Mỗi khi nước ngập người dân phải rào đường không cho xe qua lại. Vừa qua, phường đã chỉ đạo triển khai thi công, nâng cấp tuyến đường. Người dân rất phấn khởi vì hệ thống tiêu thoát nước đã hoạt động ổn định, không còn tình trạng ngập nước, ô nhiễm môi trường như trước.

Hướng dẫn người dân nộp thuế trên môi trường mạng. (Anh: Phường Vĩnh Yên cung cấp)

Đối với dự án Khu chợ-Trung tâm thương mại Tích Sơn, trăn trở của các hộ dân về đơn giá, cây trồng, tài sản đã được Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Văn Huyến giải đáp tại buổi đối thoại trực tiếp. Từ việc trao đổi cởi mở và phương án giải quyết thấu tình đạt lý, 17/18 hộ dân đã đồng thuận với phương án bồi thường.

Tại dự án Khu đô thị mới TMS Land Đầm Cói, trong buổi đối thoại với các hộ dân có đất thu hồi, lãnh đạo phường không chỉ giải thích rõ chính sách mà còn yêu cầu chủ đầu tư quan tâm đến sinh kế, tạo công ăn việc làm cho người dân sau khi dự án đi vào hoạt động. Tính đến tháng 10/2026, phường đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 6,88ha của dự án.

Khám sức khỏe miễn phí cho người dân. (Ảnh: Phường Vĩnh Yên cung cấp)

Giải phóng mặt bằng luôn là bài toán khó và nhạy cảm, dễ phát sinh bức xúc nếu thiếu sự chia sẻ, thấu hiểu của cán bộ. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Tuấn Hải cho biết: Phường chọn cách tiếp cận lấy lợi ích hợp pháp của người dân làm trung tâm, trao đổi thông tin công khai, rõ ràng. Đối với các vấn đề phức tạp, cán bộ phường kiên trì đối thoại, giải thích thấu đáo cho người dân và kiên quyết thực hiện đúng quy định pháp luật. Không để ai lợi dụng chính sách của Nhà nước để cố tình làm sai.

Một trong những sáng tạo của phường Vĩnh Yên là Nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 16/12/2025 của Đảng ủy phường về thực hiện Bộ tiêu chí “3 không, 2 giảm, 1 cam kết”. Trong đó, “3 không” gồm: Không ma túy; Không để xảy ra các vụ việc phức tạp, điểm nóng về an ninh trật tự; Không phát sinh vi phạm mới về lấn chiếm đất đai và trật tự xây dựng. “2 giảm” gồm: Giảm số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; Giảm số hộ chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Cam kết thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường với phương châm "sạch nhà, sạch ngõ, sạch đường", xây dựng cảnh quan đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn.

Sau một thời gian triển khai nghiêm túc, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên; tỷ lệ hộ gia đình ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh đô thị đạt 99,9%; thêm nhiều hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Tình hình an ninh chính trị được bảo đảm vững chắc; các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng được phát hiện, xử lý kịp thời. Các tổ dân phố, khu dân cư thi đua thực hiện tốt tiêu chí “Sạch nhà-sạch ngõ-sạch đường”.

Phong trào bình dân học vụ số lan tỏa mạnh mẽ đến khu dân cư. (Ảnh: Phường Vĩnh Yên cung cấp)

Đến tháng 10/2026, Vĩnh Yên đã tinh gọn số lượng tổ dân phố từ 47 xuống còn 34 tổ, đi kèm với phân công rõ người, rõ việc. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt kết quả cao với 100% hồ sơ hành chính được xử lý trực tuyến và số hóa. Dữ liệu đất đai được chuẩn hóa đạt 96,33%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường đạt 558,27 tỷ đồng, bằng 117% dự toán tỉnh giao. Tỷ lệ giải ngân đạt 86,57% kế hoạch. Đã làm sạch hồ sơ đất đai đối với 13.566/14.083 thửa đất, đạt 96,33%.

Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Văn Huyến nêu những dự định ấp ủ: Cùng với xử lý những công việc trước mắt, hằng ngày, phường tập trung xây dựng kịch bản phát triển dài hạn, kiến tạo không gian xanh, hiện đại và hài hòa. Điểm nhấn của Vĩnh Yên là cảnh quan sinh thái hồ Đầm Vạc với quy mô khoảng 320ha được kiến tạo theo hướng sinh thái, du lịch, thương mại và dịch vụ; điều chỉnh các quy hoạch phân khu nhằm mở rộng không gian đô thị, phát triển dịch vụ, công nghiệp và kết nối giao thông; thu hút đầu tư các cơ sở giáo dục, đào tạo nghề.

Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Văn Huyến trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đảng viên Vũ Quang Quyền, chi bộ Đông Hưng. ((Ảnh: Phường Vĩnh Yên cung cấp)

Về lâu dài, Vĩnh Yên hướng tới mô hình đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có hạ tầng đồng bộ, cảnh quan đặc trưng và chất lượng sống cao. Mục tiêu không chỉ là mở rộng đô thị mà còn triển khai các dự án hạ tầng lớn với kỳ vọng cải thiện chất lượng sống của người dân và mang lại diện mạo mới cho đô thị.

Để hiện thực hóa những mục tiêu ấy, phường Vĩnh Yên tiếp tục củng cố năng lực lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ tận tâm, trí tuệ, bản lĩnh, cống hiến hết sức mình để xây dựng niềm tin và có được sự đồng thuận của nhân dân.