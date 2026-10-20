Phường Vĩnh Tuy triển khai Tháng hành động cao điểm 'Vì người nghèo' và an sinh xã hội năm 2026

Đại biểu theo dõi hướng dẫn các hình thức ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026 tại hội nghị do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Tuy tổ chức. Ảnh: PV

Tháng hành động cao điểm “Vì người nghèo” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đối với công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Đây cũng là dịp để tiếp tục khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái của dân tộc, chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Tại hội nghị, các nội dung của kế hoạch được triển khai nhằm tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam phường với các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị và tổ dân phố trên địa bàn. Qua đó, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân tích cực tham gia ủng hộ, đóng góp nguồn lực, cùng địa phương thực hiện tốt các hoạt động chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với việc vận động nguồn lực, công tác tuyên truyền được xác định là một trong những nội dung quan trọng nhằm lan tỏa những tấm gương, nghĩa cử đẹp trong cộng đồng; khuyến khích các hình thức hỗ trợ thiết thực, phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng.

Thông qua Tháng hành động cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2026, phường Vĩnh Tuy tiếp tục hướng tới mục tiêu chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là những trường hợp còn gặp khó khăn, cần sự hỗ trợ của cộng đồng. Các hoạt động an sinh xã hội không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ trước mắt mà còn góp phần tạo điều kiện để các gia đình ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên và phát triển.