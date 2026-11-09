Phường Vĩnh Tuy tổ chức sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cho 1.580 công dân

Công tác sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027 được tổ chức tại Trạm Y tế phường Vĩnh Tuy. Ảnh: PV

Thực hiện kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027, phường Vĩnh Tuy tổ chức sơ tuyển sức khỏe cho công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trên địa bàn.

Theo kế hoạch, đợt sơ tuyển diễn ra từ ngày 7 đến 10-11-2026 tại Trạm Y tế phường Vĩnh Tuy, số 25C, ngõ 13 Lĩnh Nam, với tổng số 1.580 công dân thuộc diện sơ tuyển.

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự phường Vĩnh Tuy kiểm tra, đối chiếu hồ sơ công dân tham gia sơ tuyển. Ảnh: PV

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng công tác sơ tuyển, Trạm Y tế phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự và Công an phường chủ động chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đồng thời bố trí các khu vực sơ phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đến thực hiện nghĩa vụ.

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy tổ chức tiếp đón, kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn công dân thực hiện các bước sơ tuyển nghĩa vụ quân sự. Ảnh: PV

Tại buổi sơ tuyển, các công dân được kiểm tra những chỉ số thể lực như chiều cao, cân nặng, vòng ngực; kiểm tra thị lực, tật khúc xạ, các dị tật, dị dạng và khai thác tiền sử bệnh tật. Việc sơ tuyển được thực hiện theo quy trình chuyên môn, nhằm đánh giá ban đầu tình trạng sức khỏe của từng công dân, làm cơ sở lựa chọn những trường hợp đủ điều kiện tham gia vòng tiếp theo.

Công dân chờ đến lượt sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027 tại Trạm Y tế phường Vĩnh Tuy. Ảnh: PV

Cùng với công tác sơ tuyển, các lực lượng chức năng phường tăng cường phối hợp trong việc rà soát danh sách, thông báo lịch sơ tuyển, hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục theo quy định. Công tác tổ chức được triển khai với yêu cầu công khai, dân chủ, công bằng, bảo đảm đúng đối tượng và tiêu chuẩn tuyển chọn.

Nhân viên y tế phường Vĩnh Tuy kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và tổng hợp kết quả sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027. Ảnh: PV

Sau đợt sơ tuyển, những công dân đáp ứng yêu cầu về sức khỏe sẽ được tổng hợp, lập danh sách để tiếp tục tham gia sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo kế hoạch của thành phố.

Việc tổ chức sơ tuyển cho 1.580 công dân là bước quan trọng trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027 của phường Vĩnh Tuy, góp phần bảo đảm chất lượng tuyển quân, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên trong thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.