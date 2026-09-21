Phường Vĩnh Tuy: Tổ chức phiên livestream thúc đẩy tiêu dùng và chuyển đổi số năm 2026

Quang cảnh phiên livestream hưởng ứng "100 ngày chuyển đổi số" tại phường Vĩnh Tuy tối 21-9. Ảnh: Việt Thắng

Đây là hoạt động trọng tâm nhằm hưởng ứng "100 ngày chuyển đổi số" và thực hiện "180 ngày thúc đẩy tiêu dùng năm 2026" trên địa bàn phường.

Phát biểu tại chương trình, Bà Lê Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy nhấn mạnh: Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, địa phương xác định việc ứng dụng công nghệ, khai thác hiệu quả các nền tảng số là giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường kết nối và hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh phát triển.

Phiên livestream không chỉ là cầu nối đưa thông tin sản phẩm đến gần hơn với nhân dân, mà còn mở ra không gian giới thiệu các giá trị kinh tế, văn hóa và sản phẩm đặc trưng của địa phương. Chương trình là cơ hội để khám phá những sản phẩm tiêu biểu được tạo nên từ tâm huyết và nỗ lực của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, từ các sản phẩm dệt kim, may mặc đến các sản phẩm thực phẩm truyền thống như nước mắm, dấm gạo... Mỗi sản phẩm đều mang trong mình câu chuyện về nghề, về chất lượng và sự bền bỉ của người sản xuất.

Phiên livestream là cầu nối hỗ trợ các hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn phường Vĩnh Tuy tiếp cận giải pháp thương mại điện tử. Ảnh: Việt Thắng

Thông qua hoạt động này, UBND phường Vĩnh Tuy mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đổi mới phương thức quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ, từng bước đưa sản phẩm tiếp cận các nền tảng thương mại điện tử. Từ đó, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Sự kiện đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn theo dõi, tương tác và chia sẻ trực tiếp trên Fanpage Phường Vĩnh Tuy. Việc chính quyền địa phương chủ động đổi mới hình thức tuyên truyền, kết nối tiêu dùng trên không gian số không chỉ lan tỏa mạnh mẽ tinh thần chuyển đổi số, mà còn giúp các sản phẩm chất lượng cao của địa phương ngày càng được biết đến rộng rãi, thúc đẩy kinh tế số phát triển bền vững.