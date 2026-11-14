Phường Vĩnh Tuy tổ chức Giải bóng bàn năm 2026

Các đoàn vận động viên tham dự lễ khai mạc Giải bóng bàn phường Vĩnh Tuy năm 2026. Ảnh: PV

Giải đấu năm nay có sự góp mặt của 5 câu lạc bộ bóng bàn, 3 tổ dân phố và 2 trường học, với gần 100 vận động viên tranh tài ở 9 nội dung thi đấu. Đây là hoạt động thể thao thiết thực nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong các tầng lớp nhân dân.

Lãnh đạo phường Vĩnh Tuy trao cờ lưu niệm tặng các câu lạc bộ tham gia Giải bóng bàn phường Vĩnh Tuy năm 2026. Ảnh: PV

Trong những năm qua, phong trào thể dục thể thao của phường Vĩnh Tuy luôn được quan tâm phát triển, thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân tham gia. Các câu lạc bộ thể thao, trong đó có bóng bàn, duy trì hoạt động thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai trong năm 2026 phường Vĩnh Tuy tổ chức giải bóng bàn, thể hiện sự quan tâm của địa phương đối với việc phát triển phong trào thể thao quần chúng.

Các trận đấu diễn ra sôi nổi, tạo không khí hào hứng cho vận động viên và khán giả. Ảnh: PV

Với tinh thần “Trung thực - Đoàn kết - Cao thượng - Tiến bộ”, các vận động viên tham gia giải được khuyến khích thi đấu hết mình, phát huy năng lực, cống hiến những trận đấu hấp dẫn, những đường bóng đẹp mắt phục vụ khán giả.

Bà Thành Thị Kiều Oanh, Giám đốc Trung tâm văn hóa - thông tin phường Vĩnh Tuy trao huy chương và phần thưởng cho các vận động viên đạt thành tích cao tại Giải bóng bàn phường Vĩnh Tuy năm 2026. Ảnh: PV

Thông qua giải đấu, Ban tổ chức mong muốn tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tích cực trong phong trào bóng bàn địa phương.

Giải bóng bàn phường Vĩnh Tuy năm 2026 cũng góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.