Phường Vĩnh Tuy: Tập trung giải quyết kiến nghị của người dân từ cơ sở

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân phường Vĩnh Tuy năm 2026. Ảnh: Việt Thắng

Theo tổng hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Tuy, qua hai đợt lấy ý kiến, địa phương đã tiếp nhận 188 lượt ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bên cạnh việc ghi nhận những kết quả trong công tác lãnh đạo, điều hành, nhiều ý kiến đề nghị chính quyền tiếp tục quan tâm giải quyết những bất cập ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh.

Trong đó, người dân tổ dân phố số 1 kiến nghị tăng cường giám sát chất lượng thi công hệ thống thoát nước tại ngõ 184 đê Trần Khát Chân, xử lý tình trạng bục bệ lấn chiếm lòng ngõ. Cử tri tổ dân phố số 5 phản ánh tình trạng ô nhiễm sông Kim Ngưu, đề nghị có giải pháp cải thiện môi trường.

Tại các khu chung cư, cư dân Hòa Bình Green, số 505 Minh Khai, kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tổ chức hội nghị nhà chung cư để bầu ban quản trị nhiệm kỳ mới. Trong khi đó, cư dân Green Pearl, số 378 Minh Khai, đề nghị giải quyết những tồn tại liên quan đến thanh toán tiền điện, nước và bàn giao kinh phí bảo trì.

Các kiến nghị về cải thiện kết nối giao thông khu vực Minh Khai - Vành đai 2 - cầu Vĩnh Tuy, giảm ùn tắc quanh khu đô thị Times City, nâng cấp hệ thống đường ngõ, chiếu sáng và thoát nước cũng được người dân quan tâm.

Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Lê Hoàng Đức trả lời các ý kiến, kiến nghị của nhân dân tại hội nghị. Ảnh: Việt Thắng

Trả lời các kiến nghị, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Lê Hoàng Đức cho biết, đối với những bất cập về hạ tầng, phường đã giao các đơn vị chuyên môn kiểm tra, rà soát hiện trạng, xây dựng phương án khắc phục theo thẩm quyền. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo thành phố xem xét, giải quyết.

Liên quan đến chung cư Hòa Bình Green, ông Lê Hoàng Đức thông tin, theo thông tin phường nắm được, chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính nên việc cấp giấy chứng nhận chưa được xem xét. UBND phường đã nhiều lần đôn đốc các bên liên quan tổ chức hội nghị nhà chung cư để bầu ban quản trị nhiệm kỳ mới.

Đối với chung cư Green Pearl, UBND phường đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện trách nhiệm, bảo đảm cung cấp điện, nước sinh hoạt ổn định, không để những tranh chấp ảnh hưởng đến đời sống cư dân.

Về cải cách hành chính, phường tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục trực tuyến, giảm thời gian chờ đợi và đi lại của người dân. Đồng thời, tăng cường công khai tiến độ, kết quả xử lý kiến nghị, bảo đảm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Vũ Văn Hoạt phát biểu, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu và nhân dân tại hội nghị. Ảnh: Việt Thắng

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Vũ Văn Hoạt cảm ơn những ý kiến đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu và nhân dân. Đồng thời, bày tỏ quyết tâm của chính quyền phường tiếp tục nỗ lực nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, khắc phục những tồn tại, hạn chế và giải quyết tốt hơn các vấn đề dân sinh.

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Tuy Nguyễn Quang Trung nhấn mạnh, việc tiếp xúc, đối thoại phải hướng tới giải quyết thực chất những vấn đề nhân dân quan tâm, không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận ý kiến.

Đồng chí Nguyễn Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Tuy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Việt Thắng

Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị phân loại từng kiến nghị, xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền và thời hạn xử lý; chủ động giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, không để kéo dài. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền và thông tin rõ hướng xử lý đến người dân.

Bí thư Đảng ủy phường cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát kết quả giải quyết kiến nghị sau đối thoại, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ của chính quyền cơ sở.