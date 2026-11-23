Đông đảo vận động viên đại diện các khối, câu lạc bộ và tổ dân phố tham dự lễ khai mạc Giải Pickleball phường Vĩnh Tuy năm 2026. Ảnh: PV

Nổi bật trong chuỗi hoạt động là Giải Pickleball phường Vĩnh Tuy năm 2026 và chương trình nghệ thuật "Việt Nam quê hương tôi". Hai sự kiện được tổ chức với nội dung phong phú, kết hợp giữa hoạt động rèn luyện thể chất và thưởng thức nghệ thuật, tạo sân chơi bổ ích cho người dân ở nhiều lứa tuổi.

Sáng 22-11, tại sân Maxping Pickleball (số 488 phố Minh Khai), Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Vĩnh Tuy tổ chức khai mạc Giải Pickleball năm 2026. Giải đấu quy tụ hơn 100 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang thuộc các đơn vị trên địa bàn phường và nhân dân các tổ dân phố, tham gia tranh tài ở 10 nội dung theo từng đối tượng và nhóm tuổi.

Bà Lê Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND Phường trao giải cho các vận động viên xuất sắc. Ảnh: PV

Với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, giải đấu là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng thi đấu và tăng cường sự gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố. Hoạt động cũng góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao, khuyến khích người dân lựa chọn những hình thức vận động phù hợp để nâng cao sức khỏe.

Tiếp nối không khí thể thao sôi nổi, tối 23-11, tại sân khấu ngoài trời khu vực cổng chào Times City (số 458 phố Minh Khai), phường Vĩnh Tuy tổ chức chương trình nghệ thuật "Việt Nam quê hương tôi", mang đến không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng giàu màu sắc.

Lãnh đạo phường Vĩnh Tuy cùng đông đảo người dân tham dự chương trình nghệ thuật "Việt Nam quê hương tôi" tối 23-11. Ảnh: PV

Chương trình gồm 11 tiết mục ca múa nhạc được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại. Các tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc "Trống cơm", "Một vòng Việt Nam", cùng những ca khúc "Việt Nam quê hương tôi", "Truyền thuyết Hồ Gươm", "Tổ quốc trong ánh mặt trời", "Hát về mẹ Việt Nam anh hùng"... góp phần ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Những tiết mục múa được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc tại chương trình nghệ thuật "Việt Nam quê hương tôi" tối 23-11. Ảnh: PV

Đặc biệt, bên cạnh các nghệ sĩ chuyên nghiệp, chương trình còn có sự tham gia của Câu lạc bộ Chèo Vĩnh Tuy Đoài, nhóm múa Hương Sen, Câu lạc bộ Sắc màu và các đội văn nghệ quần chúng trên địa bàn. Những làn điệu chèo, dân ca quan họ cùng các tiết mục múa dân gian không chỉ làm phong phú nội dung biểu diễn mà còn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại.

Tiết mục múa dân gian đặc sắc tại chương trình nghệ thuật "Việt Nam quê hương tôi" chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: PV

Chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho nhân dân mà còn góp phần tôn vinh, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Qua đó, nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường sự gắn kết cộng đồng, khuyến khích người dân tích cực tham gia các phong trào văn hóa, thể thao, chung sức xây dựng phường Vĩnh Tuy ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.