Phường Vĩnh Tuy quyết liệt gỡ điểm nghẽn, đổi thay diện mạo đô thị
Giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, từng bước cải thiện hạ tầng đô thị luôn là mong mỏi của đông đảo người dân. Và tại ngõ 61 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, mong mỏi ấy nay đã trở thành hiện thực khi tuyến đường sắp được mở rộng, khang trang hơn, việc đi lại của người dân cũng thuận tiện, thông thoáng hơn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phuong-vinh-tuy-quyet-liet-go-diem-nghen-doi-thay-dien-mao-do-thi-246261107214606984.htm