Phường Vĩnh Tuy quyết liệt gỡ điểm nghẽn, đổi thay diện mạo đô thị

Thảo luận tại Tổ 5 gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Đà Nẵng, Cao Bằng về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch, các ĐBQH nhấn mạnh, các chính sách phát triển du lịch cần hướng tới tính bền vững, nâng cao đời sống thực chất cho người dân.