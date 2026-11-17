Các đại biểu tham dự chương trình kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại phường Vĩnh Tuy. Ảnh: PV

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Tuy Dương Minh Đức trình bày diễn văn ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khẳng định vai trò quan trọng của Mặt trận trong tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo ông Dương Minh Đức, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mà còn góp phần củng cố tình làng nghĩa xóm, tăng cường sự gắn bó, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng. Đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhìn lại những kết quả đạt được, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong xây dựng địa phương.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Tuy Dương Minh Đức trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: PV

Ông Dương Minh Đức nhấn mạnh ý nghĩa của việc huy động sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong chăm lo đời sống những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2026 góp phần lan tỏa truyền thống tương thân, tương ái, phát huy trách nhiệm của cộng đồng, hướng tới mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vĩnh Tuy Phùng Bích Nga phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: PV

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vĩnh Tuy Phùng Bích Nga ghi nhận, biểu dương những đóng góp của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Theo bà Phùng Bích Nga, năm 2026, trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, MTTQ phường đã chủ động ổn định tổ chức, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ. Nổi bật là việc vận động 51.486 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số và vận động nhân dân đồng thuận thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, bà Phùng Bích Nga đề nghị MTTQ phường tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng hoạt động của 38 Ban công tác Mặt trận tại các tổ dân phố; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị và bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, Mặt trận cần đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”, mô hình “Tổ dân phố số”, hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, góp phần xây dựng phường Vĩnh Tuy ngày càng văn minh, hiện đại.

Lãnh đạo phường Vĩnh Tuy trao quà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Ảnh: PV

Một trong những điểm nhấn của chương trình là hoạt động tiếp nhận ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2026. Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, tính đến ngày 16-11, tổng số tiền vận động, tiếp nhận đạt 365.315.753 đồng. Tại chương trình, đại diện 3 đơn vị và 14 địa bàn dân cư đã trao biển tượng trưng số tiền ủng hộ.

Đảng ủy phường Vĩnh Tuy trao biển tượng trưng số tiền 11,7 triệu đồng ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo” năm 2026. Ảnh: PV

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp với UBND phường tổ chức trao quà hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua rà soát, toàn phường có 105 hộ thuộc diện được hỗ trợ, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, với tổng kinh phí 52,5 triệu đồng.

Tại buổi lễ, 10 hộ gia đình đại diện đã nhận quà từ Ban tổ chức. Các phần quà còn lại sẽ được chuyển đến các gia đình thông qua Ban công tác Mặt trận tại khu dân cư.

Chương trình góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, tăng cường sự gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng phường Vĩnh Tuy ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.