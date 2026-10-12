Phường Vĩnh Tuy: Người dân hưởng lợi từ chuyển đổi số

Mở rộng không gian số trên "nhịp sống công cộng"

Tuyến phố Minh Khai những ngày này khoác lên mình một diện mạo hiện đại. Dọc theo tuyến đường giao thương sầm uất, các hộp thiết bị phát sóng "Wifi free - Tuyến phố kết nối miễn phí" do UBND phường Vĩnh Tuy phối hợp cùng đơn vị viễn thông triển khai đã chính thức đi vào vận hành ổn định.

Với 14 điểm phát sóng chất lượng cao được tính toán và bố trí tại các vị trí chiến lược, một vùng kết nối internet liền mạch, dung lượng lớn đã bao trùm toàn bộ không gian dọc hai bên tuyến phố.

Phướn tuyên truyền, giới thiệu dịch vụ "Wifi free - Tuyến phố kết nối miễn phí" được bố trí trực quan tại các khu dân cư và hộ kinh doanh trên tuyến phố Minh Khai. Ảnh: Việt Thắng

Chỉ bằng một vài thao tác chọn mạng hoặc quét mã xác thực đơn giản ngay trên màn hình điện thoại thông minh, người dân, du khách hay các hộ kinh doanh trên phố Minh Khai đều có thể lập tức hòa mình vào không gian số rộng lớn. Từ việc tra cứu thông tin giao thông, tìm hiểu tin tức thời sự, thực hiện các thủ tục hành chính công trực tuyến, học tập, làm việc từ xa, cho đến việc trải nghiệm những phương thức thanh toán không dùng tiền mặt… Mọi nhu cầu số hóa thường nhật đều được đáp ứng một cách nhanh chóng và an toàn.

Sự hiện diện của hạ tầng mạng công cộng tại phố Minh Khai chính là minh chứng rõ nét cho thấy chính quyền địa phương đang chủ động đưa công nghệ tiệm cận, sát nhất với đời sống thực tế của người dân. Những thay đổi tưởng chừng như rất nhỏ ấy lại đang tạo nên một bước chuyển biến lớn trong văn minh đô thị, không chỉ giúp tối ưu hóa thời gian giao dịch, giảm thiểu việc sử dụng tiền mặt trong lưu thông mà còn góp phần hình thành thói quen số cho người dân.

Anh Đỗ Văn Thuấn, một chủ hộ kinh doanh gắn bó lâu năm trên phố Minh Khai, không giấu được sự hào hứng khi chia sẻ về những thay đổi tích cực từ khi có mạng Wifi miễn phí. "Từ khi phường Vĩnh Tuy triển khai hệ thống Wifi miễn phí, việc kinh doanh của vợ chồng tôi và các gian hàng xung quanh thuận lợi hơn rất nhiều. Khách ghé ăn uống hay mua sắm chỉ cần bấm kết nối Wifi là có thể quét mã chuyển khoản xong xuôi trong vài giây", anh Thuấn nói.

Cô Nguyễn Thị Mai (người dân sinh sống trên phố Minh Khai) phấn khởi cho biết: "Đi dọc tuyến phố Minh Khai lúc nào cũng thấy sóng Wifi miễn phí, truy cập nhanh mà không cần mật khẩu phức tạp gì cả. Cảm giác thành phố ngày càng văn minh, thông minh và gần gũi với người dân hơn rất nhiều."

Khẳng định quyết tâm xây dựng đô thị thông minh từ cơ sở

Nhìn từ góc độ quản lý và phát triển cộng đồng ở cấp cơ sở, việc đưa công nghệ thông tin tiệm cận đến từng góc phố, từng nếp nhà cũng chính là con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất để các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số thực sự thẩm thấu vào đời sống xã hội.

Nhìn nhận về quá trình triển khai dự án này, ông Phùng Ngọc Điền, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 5, đánh giá rất cao sự chủ động, bài bản và quyết liệt của lãnh đạo phường Vĩnh Tuy. Địa phương đã xây dựng lộ trình rất cụ thể, đi từ chương trình hành động, đề án chiến lược cho đến việc hiện thực hóa bằng những sản phẩm công nghệ đo đếm được, trực tiếp phục vụ nhu cầu dân sinh.

Hệ thống hạ tầng phát sóng Wifi miễn phí dọc tuyến phố Minh Khai mang lại nhiều trải nghiệm tiện ích, hiện đại cho người dân và du khách. Ảnh: Việt Thắng

"Cách làm của phường Vĩnh Tuy thể hiện rõ tư duy sâu sát và trách nhiệm với nhân dân. Tôi rất mong muốn mô hình tuyến phố kết nối Wifi miễn phí tiếp tục được mở rộng trên địa bàn phường, rồi từ đó lan tỏa sâu hơn nữa vào từng ngõ ngách, từng khu dân cư để mọi người dân đều được thụ hưởng những thành quả vượt trội do công nghệ mang lại", ông Phùng Ngọc Điền nhấn mạnh.

Có thể khẳng định, chuyển đổi số không phải là một chiến dịch, một phong trào ngắn hạn, cũng không thể đo đếm bằng những con số báo cáo khô khan hay những kế hoạch mang tính hình thức. Giá trị thực sự của chuyển đổi số phải được đo bằng chính sự hài lòng, sự tiện lợi và những giá trị gia tăng mà người dân cảm nhận được trong từng hoạt động diễn ra mỗi ngày. Việc đưa vào vận hành tuyến phố Wifi miễn phí Minh Khai chính là một bước đột phá quan trọng, đánh dấu sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy quản lý đô thị và tinh thần phục vụ nhân dân của chính quyền phường Vĩnh Tuy.

Một góc tuyến phố Minh Khai (phường Vĩnh Tuy) với hạ tầng giao thông đồng bộ, rộng thoáng, tạo không gian thuận lợi cho các tiện ích đô thị thông minh hiện diện. Ảnh: Việt Thắng

Đánh giá tổng thể về ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như định hướng phát triển lâu dài của mô hình này, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Vũ Văn Hoạt khẳng định, xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số phải bắt đầu từ những việc làm gần gũi, thiết thực và đáp ứng đúng mong mỏi của nhân dân.

Việc triển khai hệ thống Wifi miễn phí trên tuyến phố trọng điểm Minh Khai không chỉ giải quyết nhu cầu kết nối thông tin tức thời, phục vụ sinh hoạt thường nhật của nhân dân và du khách, mà còn tạo ra nền tảng hạ tầng kỹ thuật vô cùng quan trọng. Đây chính là đòn bẩy để địa phương thúc đẩy thói quen thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số, thương mại điện tử và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Trong thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị viễn thông để rà soát, đánh giá toàn diện hiệu quả vận hành của hệ thống. Địa phương cam kết bảo đảm chất lượng đường truyền luôn an toàn, ổn định và có dung lượng cao; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm nguồn lực để từng bước nhân rộng mô hình này ra các tuyến đường khác, các khu vực công cộng, công viên và điểm sinh hoạt cộng đồng trên toàn địa bàn, quyết tâm đưa Vĩnh Tuy trở thành điểm sáng tiêu biểu về chuyển đổi số ở cấp cơ sở.