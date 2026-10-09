Phường Vĩnh Tuy kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 – 19/10/2026). Ảnh: Việt Thắng

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô, gắn liền với những mốc son quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Ngày 19-10-1946, Chiến khu 11 - tổ chức hành chính quân sự thống nhất của lực lượng vũ trang Thủ đô - được thành lập, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong công tác tổ chức, xây dựng lực lượng, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Thủ đô.

Trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến, quân và dân Chiến khu 11 đã chiến đấu kiên cường suốt 60 ngày đêm với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, góp phần bảo vệ an toàn Trung ương Đảng, Chính phủ, tạo điều kiện để cả nước chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần anh dũng, phối hợp chiến đấu bảo vệ bầu trời Hà Nội, góp phần làm nên chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” tháng 12-1972.

Các nhân chứng lịch sử chia sẻ những ký ức và câu chuyện về quá trình chiến đấu, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Việt Thắng

Trong khuôn khổ chương trình, phường Vĩnh Tuy tổ chức tọa đàm, giao lưu với các nhân chứng lịch sử, tạo dịp để các đại biểu cùng lắng nghe những câu chuyện, ký ức về một thời chiến đấu gian khổ, anh dũng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, góp phần làm sáng rõ những giá trị lịch sử, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước và nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Thủ đô hôm nay.

Lãnh đạo phường Vĩnh Tuy trao quà tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dịp kỷ niệm. Ảnh: Việt Thắng

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo phường Vĩnh Tuy tổ chức trao quà tri ân, thể hiện tình cảm, sự quan tâm và lòng biết ơn đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, những người đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Vũ Văn Hoạt phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Việt Thắng

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Vũ Văn Hoạt nhấn mạnh, việc tổ chức lễ kỷ niệm là dịp để cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hiểu sâu sắc hơn giá trị lịch sử, từ đó chuyển hóa niềm tự hào thành những hành động thiết thực trong công tác, học tập, lao động và thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Đồng chí cũng đề nghị lực lượng vũ trang phường tiếp tục xây dựng lực lượng vững mạnh, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; gắn xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Phát huy truyền thống 80 năm của lực lượng vũ trang Thủ đô, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Vĩnh Tuy quyết tâm củng cố khối đại đoàn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển, Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại.