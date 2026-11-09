Phường Vĩnh Tuy khởi công hai dự án xây dựng đường giao thông

Dự án xây dựng đường nối ngõ 61 phố Lạc Trung với phố Mạc Thị Bưởi và phố Minh Khai dài 435m, rộng 7,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 3m, dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Dự án xây dựng đường nối ngõ 61 phố Lạc Trung và ngõ 423 Minh Khai dài hơn 36m, rộng 7,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 3m, dự kiến hoàn thành trong quý I/2027. Hai công trình hoàn thành góp phần kết nối đồng bộ hệ thống giao thông khu vực, tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng giao thông.

Chín dự án giao thông trọng điểm có nguy cơ chậm tiến độ

Sở Xây dựng vừa báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về chín dự án giao thông trọng điểm có nguy cơ không hoàn thành đúng kế hoạch do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật. Các dự án gồm: Cao tốc Đại lộ Thăng Long (đoạn Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội- Hòa Bình), cầu Ngọc Hồi, cầu Vân Phúc, đường Vành đai 3, đoạn qua xã Đông Anh, Quốc lộ 6 (đoạn Hà Đông-Xuân Mai), đường kết nối Pháp Vân-Cầu Giẽ với Vành đai 3, cầu Thượng Cát, đường kết nối cầu Tứ Liên đến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên và Vành đai 3,5 đoạn Phúc La-Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ.

Lấy ý kiến dân cư để xây dựng chợ Kim Liên

Ủy ban nhân dân phường Kim Liên vừa thông báo việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 dự án xây dựng mới chợ Kim Liên. Theo hồ sơ thiết kế, khu đất nghiên cứu dự án rộng 1.800 m2, trong đó diện tích lập quy hoạch trực tiếp là 1.473 m2. Công trình có diện tích xây dựng khoảng 1.030 m2, mật độ 70%, quy mô gồm ba tầng nổi, một tum kỹ thuật và một tầng hầm. Tổng diện tích sàn nổi đạt hơn 3.000 m2. Tầng hầm dùng làm bãi đỗ xe và bố trí các phòng kỹ thuật. Không gian bán hàng tập trung ở tầng một và tầng hai. Tầng ba được thiết kế thành không gian đa năng, có thể sử dụng làm hội trường sức chứa 300-350 chỗ ngồi. Không gian bên ngoài khối nhà có khu vực bán hàng ngoài trời, điểm tập kết rác thải và đường tiếp cận dành riêng cho xe chữa cháy.